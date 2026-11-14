성리가 '언포게터블 듀엣2'에 출연한다. / 사진제공=MBN

배우 권영경과 어머니가 '언포게터블 듀엣2'에 출연한다. / 사진제공=MBN

가수 성리가 3년 전 세상을 떠난 할머니를 떠올리며 눈시울을 붉혔다. 어린 시절 자신을 키워준 할머니를 향한 그리움을 털어놓으며 치매를 앓고 있는 78세 어머니를 위해 특별한 무대를 준비했다.14일 방송되는 MBN '언포게터블 듀엣2' 3회에서는 34년 차 배우 권영경이 6년 전 치매 진단을 받은 어머니 이기순 여사와 함께 듀엣 무대에 오른다.권영경의 어머니는 현재 자신이 치매를 앓고 있다는 사실을 인지하지 못하는 상태다. 방금 했던 일을 잊어버려 옷을 여러 번 갈아입거나 한여름에도 옷을 겹쳐 입는 등 일상에서 어려움을 겪고 있다. 때로는 거울 속 자신의 모습조차 알아보지 못한다고 전해져 안타까움을 자아낸다.이날 방송에는 MBN '무명전설' 초대 우승자인 성리가 '메모리 싱어'로 출연한다. 이기순 여사의 손주 사랑을 지켜보던 성리는 "저도 어릴 적 할머니 손에서 자라서, 할머니와 손자의 각별한 사랑이 더욱 크게 느껴진다"고 말하며 울컥한다. 이어 "3년 전 세상을 떠나신 저희 할머니 생각이 많이 났다. 그래서 조금이라도 더 웃게 해드리고 싶어서 장난을 많이 쳤다"며 이기순 여사를 친손자처럼 살뜰히 챙긴다.성리를 처음 만난 이기순 여사는 그를 보자마자 환하게 웃으며 눈길을 떼지 못한다. 성리가 "엄청 예쁘시고 인상이 좋으시다"고 칭찬하자 연신 행복한 미소를 짓는다. 이를 지켜본 출연진은 "손자가 질투하겠다. 성리가 사랑받는 이유가 있어"라며 감탄한다.성리는 권영경 모녀를 위한 무대에서 자신의 곡 '이 계절의 강을 지나'를 선곡한다. 그는 "제 노래 중에서 가장 애정하는 발라드 곡"이라며 "더 많은 계절을 오랫동안 함께 하셨으면 좋겠다. 두 분께 이 노래가 작은 힐링이 되길 바란다"고 전한다.방송에서는 이기순 여사가 잊고 있던 가족의 기억을 떠올리는 모습도 공개된다. 프로그램의 '기억버스'에서 부모님의 사진을 본 이기순 여사는 처음에는 "몰라요"라며 알아보지 못한다. 그러나 이야기를 나누던 중 부모님에 대한 그리움이 밀려오자 눈물을 쏟는다.AI 기술로 재현한 자신의 지난 인생을 마주한 순간에도 이기순 여사는 감정을 주체하지 못하고 눈물을 보였다는 후문이다.치매로 기억을 잃어가는 가족과 함께 특별한 듀엣 무대를 꾸미는 '언포게터블 듀엣2'는 14일 오후 9시 20분 방송된다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr