사진 = KBS2TV '더 시즌즈-성시경의 고막남친' 캡처

사진 = KBS2TV '더 시즌즈-성시경의 고막남친' 캡처

규현, 도경수, 김필, 에이티즈가 출격해 감미로운 라이브 무대와 재치 있는 입담을 뽐냈다.지난 일 밤 10시 20분 방송된 KBS2TV '더 시즌즈-성시경의 고막남친'에서는 규현, 도경수, 김필, 에이티즈가 등장해 무대를 꾸민 모습이 그려졌다.이날 방송에서 가장 먼저 등장한 규현은 새 EP 수록곡 '괜찮은 줄 알았는데'로 포문을 열며 관객들의 뜨거운 환호를 이끌어냈다.성시경이 노래 전날 금주하는 이유를 묻자 규현은 "노래하기 전날은 30대 이후 발라더들의 약속"이라고 밝혔다. 규현은 과거 솔로곡 '광화문에서'를 부를 때 관객들의 떼창 문화가 달라졌음을 언급하며 세월의 흐름을 유쾌하게 짚어냈다.규현은 "이제는 관객들이 노래를 모르는 경우가 생겨 직접 선창을 해야 한다"는 에피소드를 전하며 음악 팬들과의 친근한 소통을 이어갔다. 성시경은 규현에게 헤드스파 이용권을 선물하며 훈훈한 선후배 케미스트리를 자랑하기도 했다.이어 도경수는 감미로운 신곡 'Darling' 무대를 선보였고 성시경은 도경수를 향해 초창기 시절 우상과 보컬 그룹을 꿈꿨던 학창 시절에 대해 질문을 던졌다. 도경수는 "초등학교 3학년 때 아버지 차 안에서 흘러나온 지오디의 '거짓말'을 들은 이후 노래를 좋아하게 되었다"고 고백했다.또 도경수는 당시는 브라운아이드소울이나 투에이엠처럼 보컬 중심의 그룹을 꿈꿨으나 어쩌다 보니 엑소로 데뷔하게 되었다고 털어놔 현장을 웃음바다로 만들었다. 두 사람은 함께 크러쉬의 '뷰티풀'을 부르며 환상적인 하모니를 완성해 시청자들의 귀를 사로잡았다.이후 등장한 김필은 7년 만에 발매하는 정규앨범 소식을 전하며 독보적인 허스키 보컬이 돋보이는 'Life Is Life' 무대로 눈과 귀를 사로잡았다.성시경은 김필의 다져진 탄탄한 체격을 언급하며 김종국이 탐낼 만한 몸이라고 극찬했고 김필은 "목디스크 증세가 심해 운동을 하지 않으면 공연을 소화할 수 없다"고 설명했다.과거 방송에서 성시경이 건넨 농담 때문에 긴장했던 일화를 풀며 오해를 풀었고 규칙적인 식사와 운동, 새벽까지 이어지는 음악 작업으로 채워진 철저한 일상 루틴을 공개해 깊은 인상을 남겼다.마지막 게스트로 등장한 에이티즈는 최근 SNS를 뜨겁게 달군 히트곡 'BAD' 무대를 통해 강렬한 퍼포먼스의 진수를 보여줬다.멤버 산은 "일상생활 속에서 엘리베이터나 음식점에서 마주치는 시민들이 자신을 보자마자 가슴춤을 따라 춘다"고 폭발적인 인기를 실감하고 있다고 전했다. 홍중과 종호는 컴백 당시 챌린지 구간이 다른 곳이었음에도 예상치 못한 구간이 바이럴되면서 대중적인 사랑을 받게 된 비하인드를 밝혔다.민기는 산의 인기에 대해 시기 질투 대신 서로가 자극을 받아 보컬이나 어학 레슨 등을 열심히 배우며 함께 성장하는 팀워크를 자랑해 훈훈함을 더했다. 민기는 산의 눈치를 본다는 농담을 던지며 유쾌한 분위기를 주도했고 성시경과 산이 재치 있는 입담으로 맞받아치며 폭소를 유발했다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr