엠넷, '서바이벌 4편→2편' 물량 공세 접었다…TV 줄이고 엠넷플러스 키우는 '선택과 집중' [TEN스타필드]

≪이소정의 유노왓≫

그거 아세요?(you know what)

'서바이벌 명가'로 불리는 엠넷의 경연 프로그램 편수가 올해 절반으로 줄었다. / 사진제공=엠넷

워너원이 해체 7년 만에 리얼리티 프로그램 '워너원고'로 재결합했다. / 사진제공=엠넷플러스

'걸스플래닛 2027'이 내년 방송을 목표로 기획되고 있다. / 사진제공=엠넷

'서바이벌 명가' 엠넷의 편성 공식이 달라졌다. 지난해 4편에 달했던 TV 경연 프로그램을 올해 절반인 2편으로 줄이는 대신, 자체 플랫폼 엠넷플러스의 오리지널 콘텐츠 투자를 늘리며 무게추를 옮겼다. 내년도 '슈퍼스타K'와 '걸스플래닛' 등 대형 오디션의 귀환까지 예고된 가운데, 외형 확장보다 효율과 플랫폼 경쟁력을 택한 엠넷의 '선택과 집중' 전략에 업계의 시선이 쏠린다.엠넷은 지난해 댄스, 아이돌, 힙합, 밴드 등 다양한 분야의 서바이벌 프로그램을 선보였다. '월드 오브 스트릿 우먼 파이터', '보이즈 2 플래닛', '언프리티 랩스타 : 힙팝 프린세스', '스틸하트클럽' 등 총 4편이다.성과는 작품마다 달랐다. '보이즈 2 플래닛'은 최종 데뷔조를 배출하며 글로벌 팬덤을 확보했지만, 하반기에 함께 출격한 '힙팝 프린세스'와 '스틸하트클럽'은 대중적 화제성 면에서 아쉬움을 남겼다. 국가 대항전으로 판을 키운 '월드 오브 스트릿 우먼 파이터'의 경우 참가팀 간 실력 차이와 구성에 대한 호불호가 갈렸다. 여러 장르로 서바이벌의 외연을 넓힌 한 해였지만 모든 시도가 같은 성과로 이어지지는 않았다.이 가운데 엠넷은 올해 TV 서바이벌 편수를 2편으로 줄였다. 지난 1월 3년 만에 돌아온 '쇼미더머니12'는 티빙과 공동 제작해 TV와 OTT의 시너지를 꾀했고, '스트릿 월드 파이터 : 디렉터스 워'는 댄서의 기량에 퍼포먼스 디렉터의 연출 대결을 더해 포맷 변주를 시도했다. 편수를 줄인 대신 기존 검증된 IP를 확장하는 데 주력한 모양새다.TV 편성은 줄인 대신, 자체 플랫폼 엠넷플러스의 콘텐츠는 확대했다. CJ ENM은 지난해 10월 엠넷플러스 오리지널 콘텐츠 투자를 전년 대비 4배 수준으로 늘리겠다는 계획을 발표했다. 기존 방송 프로그램을 제공하는 데 그치지 않고 자체 예능과 팬 참여형 콘텐츠를 강화하겠다는 구상이다.실제로 엠넷플러스는 올해 상반기 워너원의 재결합을 담은 '워너원고'를 비롯해 '숨바꼭질2', 'IDOL'S TABLE' 등 아티스트의 일상과 팬 소통에 초점을 맞춘 오리지널 콘텐츠를 잇달아 선보였다. 일부 콘텐츠는 엠넷플러스에 먼저 공개한 뒤 TV 채널에서도 선보이는 방식으로 플랫폼과 방송의 연결도 강화했다.이러한 전략의 배경에는 탄탄한 글로벌 지표가 자리한다. 엠넷플러스는 지난해 기준 누적 가입자 4000만 명, 월간 활성 이용자(MAU) 2000만 명을 넘어섰으며, 전체 트래픽의 약 80%가 해외에서 발생하고 있다.올해 숨 고르기를 한 엠넷은 내년 대형 IP들을 전면 배치하며 다시 한번 승부수를 띄운다. 먼저 2016년 시즌8 이후 명맥이 끊겼던 '슈퍼스타K'를 약 11년 만에 재개한다. 2027년 방송을 목표로 대규모 공개 오디션과 참가자 모집을 추진하며 '오디션 강자'의 자존심 회복에 나선다.글로벌 걸그룹 오디션 '걸스플래닛2027'도 내년 상반기 방송을 목표로 준비 중이다. 유니버설 뮤직 그룹 산하 리퍼블릭 컬렉티브와 협력해 프로그램 제작부터 최종 데뷔 조의 해외 활동까지 함께 추진한다. 지난 5월 시작한 참가자 모집에는 전 세계에서 3만 6000명 이상이 지원한 것으로 알려졌다. 여기에 내년 데뷔 10주년을 맞는 워너원의 기념 프로젝트까지 기획 중이다. TV 대형 오디션과 엠넷플러스 오리지널 콘텐츠 간의 연계 시너지가 기대되는 대목이다.올해 엠넷의 TV 편성 축소는 위축이 아닌 '전략적 재정비'에 가깝다. 검증된 플랫폼 지표 위에 글로벌 팬덤 콘텐츠를 쌓아 올리고, 내년도 초대형 오디션의 화력을 비축하는 투트랙 행보다. 방송과 자체 플랫폼의 경계를 허물며 체질 개선에 나선 엠넷이 내년 안방극장과 글로벌 시장에서 어떤 성적표를 받아 들지 주목된다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr