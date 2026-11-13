가수 싸이의 한층 날씬해진 근황이 공개됐다. / 사진=진양혜 SNS

사진=진양혜 SNS

가수 싸이가 한층 날렵해진 턱선으로 눈길을 끌었다.아나운서 출신 방송인 진양혜는 13일 자신의 SNS에 싸이와 함께 찍은 사진을 공개했다. 사진 속 싸이는 갸름해진 얼굴과 군살이 줄어든 듯한 모습으로 시선을 모았다.진양혜는 오랜만에 만난 싸이의 목소리에 감탄했다고 밝혔다. 그는 "만날 때마다 목소리가 더 좋아진다"며 첫 만남부터 결혼 이후, 공연이 끝난 뒤까지 싸이를 만날 때마다 목소리에 힘이 더해지는 것을 느꼈다고 전했다.이어 "오랜만에 만난 이번에도 역시 그렇더라"며 "말하는 내내 실크 같이 부드럽고 고급 금속 재료 같은 맑고 깊은 울림이 느껴져서 감탄했다"고 덧붙였다.싸이가 영어 연설을 준비했던 일화도 소개했다. 진양혜에 따르면 싸이는 원고를 보지 않고 5분간 영어로 연설하기 위해 두 달 동안 내용을 소리 내어 읽고 암기했다고 한다. 영어에 능숙하고 무대 경험도 풍부하지만 실수하지 않기 위해 철저히 준비했다는 설명이다.진양혜는 "무대 위에서 그렇게 자유로운 사람도 무대 밖에서는 이렇게 치열하게 준비하는구나"라며 싸이의 노력에 감탄했다. 이어 "타고난 재능과 성공 뒤의 예상 밖의 대단한 노력"이라며 "목소리도 에피소드도 여전한 입담도 아주 인상적인 울림이었다"고 전했다.한편 싸이는 2012년 11월 영국 옥스퍼드대학교와 2023년 6월 프랑스 파리에서 열린 국제박람회기구(BIE) 총회에서 영어로 연설한 바 있다. 그는 현재 소속사 피네이션 대표로서 가수 활동과 아이돌 그룹 제작을 병행하고 있다.박주원 텐아시아 기자 pjw00@tenasia.co.kr