설경구가 전도연과 네 번째로 호흡을 맞췄다. / 사진제공=넷플릭스

설경구가 전도연과 네 번째로 호흡을 맞췄다. / 사진제공=넷플릭스

배우 설경구가 '가능한 사랑'(감독 이창동)에서 부부 호흡을 맞춘 전도연을 칭찬했다.최근 서울 삼청동 한 카페에서 영화 '가능한 사랑'에 출연한 배우 설경구를 만났다.'가능한 사랑'은 해고 노동자 호석(설경구 분)과 그의 아내 미옥(전도연 분)과 다큐멘터리 감독 예지(조여정 분)와 남편 상우(조인성 분) 두 부부가 다큐멘터리 제작을 위해 만나 숨은 욕망을 마주하는 이야기를 그린다. 설경구는 전도연과 영화 '나도 아내가 있었으면 좋겠다', '생일', '길복순'에 이어 네 번째 호흡을 맞췄다.설경구는 전도연과 단둘이 촬영했던 일화를 공개했다. 그는 "조인성과 조여정 배우가 낮 촬영 끝나고 퇴근했다. 내가 밤에 촬영하러 왔는데 전도연 씨가 '무뚝뚝한 설경구랑 어떻게 밤에 찍냐. 밝고 환한 애들은 가고'라고 한탄하더라"고 말해 웃음을 자아냈다.설경구는 영화 현장 분위기가 좋았던 이유를 조인성과 조여정의 공으로 돌렸다. 그는 "조인성은 어렸을 때부터 봤는데 '뭐가 없네?' 그러면 직접 다녀와서 툭 놓고 간다"며 "전도연 씨한테 또 혼났다"고 털어놨다. 그러면서 "'내가 보편적이고 인성이가 특별한 캐릭터야'라고 반박했다"며 "조인성은 배울 점은 있지만 못 배우겠는 지점이 있다"고 덧붙였다.그러면서도 전도연에 대한 깊은 신뢰를 나타냈다. 설경구는 "전도연 씨가 나랑 제일 작품을 많이 했다"며 "여러 말이 필요한가. 제일 편한 최고의 파트너"라고 말했다. 이어 "이 영화도 전도연 씨가 처음부터 끝까지 끌고 간다"며 "전도연이 아니면 생각도 못 할 정도"라고 칭찬했다.'가능한 사랑'은 제83회 베니스국제영화제 은사자상(심사위원대상)과 제51회 토론토국제영화제(TIFF) 에버트 감독상을 받았다. 제99회 아카데미 시상식 국제장편영화상 부문 한국 출품작으로 선정됐으며, 작품상과 감독상, 각본상 등 주요 부문 후보 지명을 목표로 오스카 레이스를 이어가고 있다.'가능한 사랑'은 지난 6일 넷플릭스를 통해 공개됐다. 공개 직후 넷플릭스 국내 영화 TOP10 1위에 올랐으며 대만 7위, 베트남 9위에도 올랐다.박의진 텐아시아 기자 ejin@tenasia.co.kr