'닥터X' 비하인드컷이 공개됐다./사진제공=SBS

'닥터X' 비하인드컷이 공개됐다./사진제공=SBS

SBS ‘닥터X : 하얀 마피아의 시대’가 종영을 앞두고 있는 가운데, 시청자들의 아쉬움을 달랠 비하인드 스틸을 방출했다.‘닥터X : 하얀 마피아의 시대’(이하 '닥터X')는 실패도, 타협도 모르는 천재적인 수술 실력으로 거대한 부조리를 깨부수는 ‘수술방의 미친 계’, 닥터X ‘계수정’의 활약을 그린 사이다 메디컬 느와르다.지난 ‘닥터X’ 10화에서는 8세 소아암 환자의 생명을 구하기 위해 병원장부터 인턴까지 8인의 의료진이 힘을 합친 대규모 수술이 펼쳐졌다. 각자의 이해관계를 뛰어넘어 오직 환자를 살리겠다는 일념으로 뭉친 구서대병원 의료진의 모습은 뭉클한 감동과 짜릿한 카타르시스를 선사했다. 각기 다른 신념과 현실 속에서 고뇌하고 부딪히며 성장하는 인물들의 입체적인 서사와 인간미 넘치는 매력이 더해지며 호응을 얻고 있다.‘닥터X’ 측이 공개한 비하인드 스틸에는 극 중 긴장감 넘치는 모습과는 사뭇 다른 배우들의 장난기 넘치는 모습부터 서로를 향한 애정이 묻어나는 순간까지, 웃음이 끊이지 않는 촬영 현장 풍경이 담겨 있다.가장 먼저 카메라를 향해 귀여운 포즈로 화답하는 김지원(계수정 역), 이정은(장희숙 역), 김우석(박태경 역), 이진희(조원진 역)의 모습이 시선을 사로잡는다. 학사모를 쓰고 브이 포즈를 취한 김지원부터 나란히 앉아 다정한 포즈를 취한 김우석과 이정은까지, 배우들의 사랑스러운 면모가 미소를 자아낸다.구서대병원 의사들의 유쾌한 반전 면모도 포착됐다. 극 중 계수정과 팽팽한 긴장감을 형성했던 손현주(부승권 역)와 구서대병원 의료진이 한데 모인 단체 사진은 보는 이들마저 웃음 짓게 한다. 매회 손에 땀을 쥐게 했던 수술실의 긴장감은 온데간데없이, 카메라 앞에서 환하게 웃고 있는 배우들의 모습이 색다른 재미를 더한다.처음에는 계수정을 경계했지만 점차 그녀의 실력과 진심에 마음을 열고 완전히 ‘계’며든 김영민(도윤식 역), 이성욱(배흥곤 역), 권승우(마성규 역)의 모습도 눈길을 끈다. 극 중에서는 계수정과 티격태격하며 긴장감을 더했던 이들이지만, 카메라 밖에서는 장난기 가득한 표정과 익살스러운 포즈로 유쾌한 분위기를 이끌고 있다.‘닥터X : 하얀 마피아의 시대’는 13일 오후 9시 50분 11화가 방송된다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr