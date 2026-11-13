유연석이 '라이어'에서 열연 중이다. / 사진제공=킹콩 by 스타쉽

유연석이 '라이어'에서 열연 중이다. / 사진제공=킹콩 by 스타쉽

배우 유연석이 데이트 강간범으로 지목된 인물의 양면성을 그려내며 긴장감을 높이고 있다.유연석은 MBC 금토드라마 '라이어'에서 심장외과 전문의이자 홀로 아들을 키우는 아빠 민준호 역을 맡아 열연 중이다. 민준호는 겉으로 보기에는 부족함 없는 인물이지만 성범죄 의혹에 휘말리면서 그의 진실을 둘러싼 의문이 커지고 있다.극 초반 유연석은 실력 있는 의사이자 아들과 친구처럼 지내는 다정한 아빠의 모습을 보여줬다. 상대방을 배려하는 말투와 여유로운 태도까지 갖춘 민준호는 주변의 신뢰를 얻기에 충분한 인물이었다.그러나 범죄자로 지목된 이후에도 침착함을 유지하는 민준호의 태도는 오히려 의문을 남겼다. 억울함을 호소하면서도 좀처럼 감정을 겉으로 표현하지 않는 모습은 그가 실제로 어떤 인물인지 쉽게 판단할 수 없게 했다.회차가 거듭될수록 민준호의 또 다른 얼굴도 포착됐다. 특히 담당 경찰 이화영(옥자연 분)에게 와인을 제안했다가 거절당한 뒤 서서히 굳어지는 표정은 이전까지의 다정한 모습과 대조를 이뤘다. 유연석은 별다른 대사 없이 표정의 변화만으로 인물의 서늘한 분위기를 표현했다.지난 4회 말미에는 잠든 이화영의 곁에 나타난 민준호의 모습이 그려졌다. 그가 이화영을 바라보며 지은 미묘한 표정은 두 사람 사이에 어떤 일이 벌어질지 궁금증을 높이는 동시에 극의 긴장감을 끌어올렸다.유연석은 선한 인상과 차가운 눈빛을 오가며 민준호의 속내를 쉽게 짐작할 수 없도록 만들고 있다. 감정을 크게 표출하기보다 순간적으로 달라지는 표정과 말투에 집중해 인물의 복잡한 심리를 전달하는 모습이다.특히 범죄 의혹을 둘러싼 진실이 아직 명확하게 밝혀지지 않은 상황에서 유연석의 연기는 민준호를 향한 의심과 혼란을 동시에 키우고 있다. 다정한 아빠의 모습과 섬뜩한 행동 사이에서 그가 감추고 있는 진실이 무엇일지 관심이 쏠린다.'라이어' 5회는 13일 오후 9시 50분에 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr