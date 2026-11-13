김지원의 드라마 촬영장 미담이 공개됐다. / 사진=텐아시아DB

김지원의 드라마 촬영장 미담이 공개됐다. / 사진=SNS

김지원의 드라마 촬영장 미담이 공개됐다. / 사진='닥터X' 방송 화면 캡처

배우 김지원이 '닥터X: 하얀 마피아의 시대'에 함께 출연한 아역배우 남매에게 깜짝 선물을 건네고, 촬영 때마다 아이들을 세심하게 배려했다는 소식이 알려졌다.아역배우 전지온, 전아이샤 남매의 어머니는 지난 12일 SNS를 통해 김지원에게 받은 선물을 공개했다.남매의 어머니는 "천사 김지원 배우님께 깜짝 선물을 받은 지온이랑 아이샤"라며 "지온이 첫 촬영날 '오늘 촬영 열심히 하면 줄게' 동기부여 팍팍"이라고 말했다. 이어 촬영을 마치고 집으로 돌아온 아이들이 김지원이 준비한 선물을 열어보고 크게 기뻐했다고 전했다.함께 공개된 영상에는 남매가 선물을 개봉하는 모습이 담겼다. 아이샤는 문구류와 소품이 담긴 상자를 열어본 뒤 "와! 내가 좋아하는 거다"라며 기뻐했다. 자동차 장난감을 받은 지온 역시 만족스러운 반응을 보였다. 두 사람은 카메라를 향해 손하트를 만들며 "배우님 고맙습니다"라고 인사했다.남매의 어머니는 김지원이 평소 촬영장에서 보여준 배려를 언급했다. 그는 "매번 촬영 때마다 가장 먼저 아이들의 컨디션 체크, 연기 호흡을 맞출 때도 한없는 배려와 사랑으로 이끌어주신 김지원 배우님"이라며 고마움을 나타냈다. 그러면서 "엄마도 배우님의 찐팬이 되었어요"라고 덧붙였다.세 사람은 24일 방송된 6회에 함께 출연했다. 전지온은 바라카 역을, 전아이샤는 그의 여동생 니마 역을 맡았다.극 중 두 남매는 내전 국가 라고타에서 의료봉사 활동을 하던 계수정(김지원 분)과 인연을 맺었다. 바라카는 군인에게 위협받던 계수정을 구한 뒤 총상을 입은 동생 니마를 살려달라고 부탁했다. 계수정은 니마를 구하기 위해 바라카와 함께 전장으로 향했지만, 이후 바라카가 사망한 사실이 알려져 절망했다. 이 장면은 계수정의 과거를 보여주는 중요한 서사로 그려졌다.'닥터X: 하얀 마피아의 시대'는 외과의사 계수정이 의료계의 부조리에 맞서는 이야기를 다룬 작품이다.박의진 텐아시아 기자 ejin@tenasia.co.kr