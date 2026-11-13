코미디언 김승혜와 김해준이 2024년 10월 결혼식을 올렸다. / 사진=SNS 갈무리

코미디언 김해준이 방송 최초로 딸의 이름을 공개한다. / 사진제공=코미디TV

코미디언 김해준이 방송 최초로 딸의 이름을 공개한다. 2024년 10월 김승혜와 결혼한 그는 지난 9월 딸을 품에 안았다. 출산 약 2개월 만에 딸의 이름을 밝히자 동료들은 짓궂은 농담을 건넨다.13일 오후 8시 방송되는 코미디TV 예능 '맛있는 녀석들'(이하 '맛녀석') 589회에서는 '홍천에 먹으러 왔소' 특집으로 강원도 홍천을 찾은 김준현, 문세윤, 황제성, 김해준의 모습이 그려진다.홍천에 도착한 황제성은 "공기 냄새부터 다르다"며 감탄한다. 과거 인근에서 군 복무를 했다는 그는 홍천의 특산물인 한우를 언급한다. 이어 시민들에게 막국수를 추천받은 멤버들은 식당으로 향한다. 메뉴판에서 어린이 막국수가 무료라는 문구를 발견한 문세윤은 "어디까지 어린이지?"라고 물어 웃음을 안긴다.약초 물막국수가 나오자 김준현은 최근 아빠가 된 김해준에게 "애기 아빠"라며 약초를 양보한다. 이어 제작진이 김해준 딸의 이름이 정해졌다는 소식을 전하자 문세윤은 앞서 장난삼아 추천했던 '김피탕'을 언급하며 "김피탕으로 출생 신고했냐"고 묻는다. 김해준은 "고민은 해봤다"고 받아치면서도 장모님이 형들을 가만두지 않겠다고 했던 이야기를 꺼낸다.김해준이 공개한 딸의 이름은 '김리아'다. 이를 들은 문세윤은 "롯데리아의 그 리아?"라고 되묻는다. 김해준은 "그쪽으로만 빠지지 않길 바랐는데 상상한 그대로 말한다"며 웃음을 보인다. 문세윤은 "리아버지 뭐 하시노"라며 장난을 이어간다. 이에 황제성은 "너는 신생아도 놀리냐"고 타박하지만, 문세윤은 "리아야, 억울하면 걸어서 와라"라고 응수한다.한우집으로 자리를 옮긴 멤버들은 김해준의 딸에 관한 이야기를 이어간다. 제작진이 아내 김승혜의 SNS에 올라온 사진을 언급하자 김해준은 직접 딸의 모습을 보여주며 아내를 닮아 예쁘다고 말한다. 사진을 본 멤버들도 "벌써 예뻐지네"라며 반응한다. 제작진은 "많은 이들의 축하 속에 김해준이 딸의 이름을 공개했다"며 "김해준은 벌써 딸바보 면모를 내비쳐 현장을 훈훈하게 만들었다"고 전했다.'맛녀석' 589회는 13일 오후 8시 방송된다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr