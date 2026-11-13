리센느 미나미 사진=텐아시아 DB

그룹 리센느(RESCENE) 미나미가 바쁜 활동 근황을 밝혔다.미나미는 지난 12일 팬 소통 플랫폼을 통해 "아직 우리가 많이 부족한 것도 많지만 예쁘게 봐주고 사랑해주는 리마인(팬덤명)들 덕분에 우리가 더 열심히 준비하고 연습하고 무대할 수 있다"라고 말했다.이어 "사실 리마인 앞에서 멤버들도 티를 안 내고 있지만 잠도 거의 매일매일 많아야 1시간 잔다. 녹화 끝나고 쉬는게 아니라 또 촬영도 하고 연습도 하러 간다"라고 밝혔다.미나미는 "힘들어도 같이 열심히 해주는 멤버들한테도 너무 고맙다"라며 멤버들을 향한 애정도 드러냈다.팬들에게도 거듭 감사의 뜻을 전했다. 그는 "그런 존재가 없었으면 우리도 지금까지 힘내서 할 수 없었을텐데"라며 "리마인이 있기에 우리가 열심히 할 수 있는 힘을 얻는다"라고 했다. 이어 "앞으로 더 더 더 열심히 하겠다. 예쁘게 봐달라"라고 덧붙였다.미나미는 최근 리센느의 라이브 실력을 둘러싼 논쟁이 이어지는 가운데 이러한 메시지를 보냈다. 리센느는 지난 10일 SBS Life '더쇼'에서 미니 4집 'PULSE'(펄스)의 타이틀곡 'With'(위드)로 1위를 차지했다. 그러나 수상 직후 진행한 앙코르 무대 영상이 공개되면서 일부 멤버들의 가창력을 지적하는 반응이 나왔다. 음정과 성량이 불안정하다는 평가가 이어졌고, 음악방송 1위에 오른 그룹으로서 라이브 실력을 더 갖춰야 한다는 지적도 제기됐다.반면 일부 멤버들은 비교적 안정적으로 노래를 소화했다는 평가도 나왔다. 지난 11일 MBC M '쇼챔피언'에서 두 번째 1위를 차지한 뒤 선보인 앙코르 무대를 두고도 반응이 엇갈렸다.소속사 더뮤즈엔터테인먼트는 지난 12일 악성 게시물 작성자와 유포자를 상대로 1차 형사 고소를 마쳤다고 밝혔다. 소속사는 온라인 커뮤니티와 SNS에서 멤버들을 겨냥한 근거 없는 소문과 악의적인 비방이 반복되고 있다며 현재 수사기관의 조사가 진행 중이라고 설명했다.또한 게시물을 삭제하거나 계정을 변경하더라도 확보한 증거를 토대로 법적 대응을 이어가겠다고 했다. 소속사는 "어떠한 경우에도 합의나 선처 없이 무관용 원칙에 따라 엄중한 법적 대응을 이어갈 것"이라고 강조했다.리센느는 지난 3일 미니 4집 'PULSE'를 발매했다. 앨범은 발매 첫 주 60만2688장의 판매량을 기록했으며, 타이틀곡 'With'로 음악방송 2관왕에 올랐다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr