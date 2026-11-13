인플루언서로 활동 중인 최준희가 속상한 마음을 지인과 공유하고 있다. / 사진=최준희 SNS

인플루언서로 활동 중인 최준희가 속상한 마음을 지인과 공유하고 있다. / 사진=최준희 SNS

고(故) 최진실의 딸 최준희가 남편이 아닌 지인에게 실시간으로 위로받는 상황을 공유했다.최준희는 지난 12일 자신의 인스타그램에 "우리가 서로의 인생을 대신 살아줄 수는 없지만, 적어도 혼자 버티게 두지는 않는다는 거. 그거 하나면 충분한 것 같음"이라는 문구와 함께 하나의 영상을 게재했다.공개된 영상 속에는 최준희가 지인과 방 안에서 나홀로 통화를 나누고 있는 모습. 지인은 최준희의 SNS 계정이 최근 들어 두 번 증발한 것을 두고 "나도 계정이 없어진 적 있다"라며 위로했다.이어 지인은 "우리는 SNS를 통해 돈을 버는 사람들이라 계정이 사라지면 허탈하다. 하지만 다른 사람들은 우리를 그저 쓱 보는 정도"라며 현실적인 부분을 짚었다. 그러면서 "안 보이면 오히려 우리를 잊어버린다. 그러니까 넋 놓고 있지 말고 그럴수록 다른 계정으로 다시 활동할 수 있는 것에 감사하며 악착같이 살아라"라고 조언했다.지인은 최준희를 위로하는 과정에서 거친 욕설을 내뱉기도 했지만, 그 안에는 깊은 공감에서 비롯된 따뜻한 마음이 담겨 있었다.앞서 최준희는 지난달 1일 SNS 계정이 돌연 삭제되는 일을 겪었다. 당시 최준희는 "23만 계정이 막혀버렸다"라면서 "진짜 오랜만에 발언하는 거지만 죽고 싶다 그냥. 하하"라며 당황한 심경을 표출했다.이후 최준희는 사용한 지 1년이 넘은 다른 SNS 계정을 이용하면서 누리꾼들과 소통했지만, 해당 계정도 지난 11일 사라졌다. 이에 최준희는 "이 정도면 인스타그램 측에서 저 자체를 검열하는 게 아닐지(의심이 든다)"라면서 "이제는 아무 생각이 없다. 올리고 싶은 것들 올리면서 막 할 것"이라고 선언하기도 했다.한편 최준희는 2003년생이며, 고 최진실과 프로야구 선수 출신 고(故) 조성민의 딸이다. 그는 지난 5월 11살 연상의 비연예인과 백년가약을 맺었다. 최준희는 현재 다이어트 제품 등을 홍보하며 인플루언서 겸 모델로 활동하고 있다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr