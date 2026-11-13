박세영이 성이언과 결혼했다. / 사진='가족관계증명서' 방송 화면 캡처

박세영이 성이언과 결혼했다. / 사진='가족관계증명서' 방송 화면 캡처

배우 박세영이 '가족관계증명서'에서 성이언과 결혼한 가운데, 신혼여행부터 예상치 못한 가족 문제에 부딪혔다.지난 11, 12일 방송된 MBC 일일드라마 '가족관계증명서'에서는 나지니(박세영 분)가 여러 어려움 끝에 임지후(성이언 분)와 결혼식을 올리는 모습이 그려졌다.결혼식은 시작부터 순탄치 않았다. 나지니가 버진로드를 걷던 중 갑자기 정전이 발생한 것. 과거의 트라우마로 어둠을 두려워하던 나지니는 당황하며 걸음을 멈췄다. 그러나 하객들이 휴대전화 불빛으로 길을 밝혀주자 다시 용기를 내 입장을 마쳤다.우여곡절 끝에 결혼식을 마쳤지만, 신혼생활에서도 문제가 생겼다. 신혼여행을 떠난 호텔에 엄마 나세리(한고은 분)가 술에 취한 채 나타난 것. 여기에 나지니를 못마땅하게 여기는 시어머니 김선경(최수린 분)의 시집살이까지 시작되면서 결혼 초반부터 갈등을 겪게 됐다.박세영은 나지니의 다채로운 감정과 주변 인물들과의 관계를 유연하게 풀어내고 있다. 결혼식 도중 정전이 발생하자 두려움에 주저하다가 하객들의 도움으로 안정을 되찾는 나지니의 모습을 표현했다. 이후 신혼여행에 갑자기 나타난 엄마와 자신을 탐탁지 않게 여기는 시어머니까지 상대하며 결혼 전과는 달라진 상황을 보여줬다.과거의 상처를 극복하고 임지후와 가정을 꾸린 나지니가 새로운 가족 갈등을 어떻게 해결할지 관심이 쏠린다.'가족관계증명서'는 매주 월~수요일과 금요일 오후 7시 5분, 목요일 오후 7시 10분 방송된다.박의진 텐아시아 기자 ejin@tenasia.co.kr