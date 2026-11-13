방송인 장영란이 결혼과 출산을 서두르는 장예원에게 소신 발언을 했다 / 사진=텐아시아 DB

방송인 장영란이 결혼과 출산을 서두르는 장예원에게 소신 발언을 했다 / 사진 제공 = 채널A ‘언니만 따라와’

방송인 장영란이 결혼과 출산을 서두르는 장예원(36)에게 소신 발언을 했다13일 방송되는 채널A '언니만 따라와'에서는 장영란과 장예원이 일본인 게스트 히마리, 성형외과 전문의 조주혜와 함께 사주카페를 찾는 모습이 공개된다.이날 사주 전문가는 장예원에게 "작년부터 이미 결혼에 대한 생각이 굉장히 간절하다"고 말한다. 이에 장예원은 "나 진짜 소름 돋았다. 정말 결혼해야겠다고 생각했다"며 놀라워한다. 이어 사주 전문가가 "작년부터 자꾸 애 생각이 나다 보니까..."라고 덧붙이자 장예원은 "저 정말 아기를 너무 좋아한다"며 공감한다. 이를 지켜보던 장영란은 "애 때문에 남자 생각을 하면 안 된다. 먼저 남자를 만나고 생각해야지, 아이부터 생각하면 급하게 결혼하게 된다. 좋은 남자를 만나야 한다"고 조언한다.장예원의 결혼 시기에 대한 이야기도 나온다. 사주 전문가가 "결혼은 2년 뒤인 것 같다"고 예측하자 장예원은 "저 내년에 결혼 못 해요? 2년 뒤면 40!"이라며 당황한다.사주 전문가는 장예원에게 동갑이나 4살, 8살 차이의 상대가 잘 맞으며 연하도 괜찮다고 설명한다. 결혼 후 고부갈등이 없는 사주라는 말에 장예원은 안도한다. 이후 출연진은 이상형에 관한 이야기를 나눈다. 히마리는 자신의 이상형으로 '소금상'을 꼽는다. 일본에서 소금상은 이목구비가 뚜렷하지 않고 부드러운 인상을 가진 얼굴을 뜻한다.히마리가 대표적인 소금상 연예인으로 배우 박보검을 언급하자 장영란과 장예원은 "박보검이 어떻게 '소금상'이야! 박보검은 '조각상' 아니야? 다비드 상이다"라며 반박한다. 이에 히마리는 "잘생긴 사람이 좋다"고 솔직하게 답해 웃음을 자아낸다.한편 채널A '언니만 따라와'는 13일 오후 8시 방송된다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr