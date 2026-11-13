이영자가 '전지적 참견 시점'에서 매니저로 나선다. / 사진제공=MBC

이영자가 '전지적 참견 시점'에서 매니저로 나선다. / 사진제공=MBC

이영자가 '전지적 참견 시점'에서 매니저로 나선다. 최근 시청률이 약 5개월 만에 최저치인 2.2%까지 떨어진 가운데, 이영자는 새로운 식자재를 발굴하고 유명 셰프들을 상대로 직접 영업에 나설 예정이다.오는 14일 방송되는 MBC 예능 '전지적 참견 시점'(이하 '전참시') 424회에서는 이영자가 '식재료 매니저'로 변신해 두 번째 원정에 나선다. 이번 여정에는 방송인 붐과 셰프 윤남노가 동행한다.'전참시'는 최근 2~3%대 시청률을 기록해 왔다. 지난달 31일 방송에서는 3.4%까지 상승했으나, 지난 7일에는 2.2%로 떨어졌다. 일주일 만에 1.2%포인트 하락한 것으로, 지난 6월 13일 2.1%를 기록한 이후 약 5개월 만에 가장 낮은 수치다.'전참시'는 매니저들의 제보를 바탕으로 스타들의 일상을 살펴보는 프로그램이다. 그러나 회차에 따라 매니저의 출연 비중이 달라지거나 실제 매니저가 아닌 인물이 일회성으로 해당 역할을 맡기도 했다. 이에 일부 시청자 사이에서는 초기 기획 의도와 달라진 구성에 대해 아쉬움이 제기되기도 했다.이영자는 식재료 발굴을 넘어 셰프들에게 직접 영업하는 '식재료 매니저'로 활동한다. 앞서 통통마늘, 양대파, 그린시스 등 다양한 식자재를 소개했던 그는 붐, 윤남노와 함께 새로운 식자재를 찾아 나선다.세 사람은 본격적인 원정에 앞서 이영자가 준비한 과일들을 맛본다. 복숭아처럼 부드러운 식감을 지닌 '골든피치애플'부터 첫눈이 내릴 무렵 수확하는 '설아 복숭아'까지 평소 접하기 어려운 과일들이 등장한다. 윤남노 역시 생소한 식자재에 관심을 보였다는 전언이다.이들이 향한 곳은 인천에 위치한 약 100평 규모의 고추냉이 농장이다. 까다로운 재배 조건으로 국내에서 생산이 쉽지 않은 고추냉이가 자라는 현장을 둘러보며 재배 과정과 활용법을 살펴본다.농장에서는 3년간 재배한 대형 고추냉이 근경이 공개된다. 농장주가 판매하지 않고 전시용으로 보관할 만큼 크기가 큰 것으로 알려졌다. 세 사람은 고추냉이 잎을 직접 맛보며 일반적으로 알려진 매운맛과는 다른 풍미도 경험한다. 이영자는 식자재를 소개하는 데 그치지 않고 직접 제작한 명함을 유명 셰프들에게 전달하며 영업 활동에도 나선다. 자신이 발굴한 식자재를 요리 전문가들에게 알리기 위한 것으로, 방송에서는 이영자의 새로운 역할과 원정 과정이 담길 예정이다.'전참시'는 오는 14일 오후 11시 10분 방송된다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr