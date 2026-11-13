이지현이 미용실 퇴사를 결심한 이유를 밝혔다. / 사진='현생모드 퀸지현' 유튜브 캡처

이지현이 미용실 퇴사를 결심한 이유를 밝혔다. / 사진='현생모드 퀸지현' 유튜브 캡처

그룹 쥬얼리 출신 이지현이 미용실 퇴사와 이직을 결심하게 된 이유를 밝혔다.지난 12일 유튜브 채널 '현생모드퀸지현'에는 '저 퇴사할게요. 엄마의 백수 생활(?)'이라는 제목의 영상이 게재됐다. 이지현은 미용실 마지막 퇴근길을 공개하며 소회를 밝혔다. 이지현은 최근 미용자격증을 취득한 뒤 미용실 원장으로 활발하게 활동했다.그는 퇴사를 결심한 이유에 대해 "싱글맘이다 보니, 아이들의 학교에서 연락이 올 때 바로바로 가야 했다"고 털어놨다. 이어 "학교에서 연락이 올 때 당장 달려갈 수가 없고 아이들이 필요할 때 옆에 없는 게 좀 많이 가슴이 아팠다"며 "아이들에게 좀 더 가까이 있는 엄마가 되어보자는 생각에 큰 결정을 내렸다"고 설명했다. 특히 최근 딸 서윤 양이 다쳤을 때 혼자 병원에서 바늘을 꿰맸던 안타까운 일 등을 떠올린 그는 "집에서 걸어서 5분 거리 미용실로 이직한다"고 말했다.이지현은 "사실 출근해서 아침부터 한바탕 울었다"며 "내가 그만두기로 결정한 걸 알고 나서 카톡이 왔다"고 털어놨다. 그는 "선생님들이 '우리도 원장님 아기인데 어디 가세요'라는 카톡이 왔다"며 눈시울을 붉혔다. 그러면서 "사람이 만나고 헤어지는 건 늘 슬프다"고 울컥한 감정을 내비쳤다.이지현은 2001년 쥬얼리 멤버로 합류해 '니가 참 좋아', '슈퍼스타' 등의 히트곡으로 사랑받았다. 이후 두 차례 이혼을 겪고 슬하의 1남 1녀를 홀로 양육하고 있다. 지난해 3월에는 미용사 국가자격증을 취득했으며, 최근 헤어디자이너로 활동하며 제2의 인생을 이어가고 있다.박의진 텐아시아 기자 ejin@tenasia.co.kr