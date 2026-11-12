혜리가 '그녀는 취급주의'에 출연한다. / 사진=텐아시아DB

혜리와 나인우가 로맨스 호흡을 맞춘다. / 사진제공=써브라임, 갤럭시코퍼레이션

가수 겸 배우 이혜리가 또 한 번 ENA 로맨스 드라마에 도전한다. 지난 8월 종영한 '그대에게 드림'이 방송 내내 2%대 시청률에 머물며 아쉬운 성적을 거둔 가운데, 이번에는 배우 나인우와 액션 로맨스 호흡을 맞추게 됐다.12일 ENA 측은 새 월화드라마 '그녀는 취급주의(가제)'에 이혜리와 나인우가 출연한다고 밝혔다. 작품은 평범한 주부로 신분을 숨긴 스파이 아내 자영(이혜리 분)과 그를 보호하기 위해 남편 역할을 맡은 전직 국정원 요원 건우(나인우 분)의 위장 부부 생활을 그린 액션 로맨스다.이혜리는 앞서 ENA 월화드라마 '그대에게 드림'에서 주연을 맡았지만 기대에 미치지 못하는 성적표를 받아들었다. 지난 8월 종영한 '그대에게 드림'은 방영 기간 내내 2%대 시청률을 벗어나지 못했다. 이혜리가 다시 ENA 월화극으로 돌아오는 만큼 이번 작품에서는 다른 결과를 얻을 수 있을지 관심이 쏠린다.'그녀는 취급주의'는 일본 NTV 드라마 '부인은, 취급주의'를 원작으로 한다. '경이로운 소문', '트리거' 등을 연출한 유선동 감독과 김류현 작가가 의기투합했다. 신분을 숨긴 두 남녀의 로맨스에 액션과 코미디를 결합해 이야기를 풀어갈 예정이다.극 중 이혜리는 뛰어난 변장 능력을 갖춘 에이스 스파이 자영 역을 맡는다. '제이나인'이라는 암호명으로 활동하는 자영은 수백 개의 신분을 오가며 세계 각국에서 임무를 수행해 온 인물이다. 은퇴를 앞두고 누명을 쓰게 된 그는 추적을 피해 몸을 숨기고 수의사 건우와 함께 살며 평범한 주부로 위장한다.이혜리는 "대본을 처음 봤을 때부터 자영이라는 캐릭터의 변화무쌍한 부분이 매력적으로 느껴졌다"며 "하나의 인물이지만 1인 다역을 하는 것처럼 다양한 모습을 보여드릴 수 있을 것 같아 설렌다"고 말했다. 이어 "완벽한 엘리트 스파이로 변신하기 위해 노력하고 있으니 많은 기대 부탁드린다"고 덧붙였다.나인우는 동네에서 친절하고 실력 좋은 수의사로 알려진 건우를 연기한다. 동물을 사랑하는 따뜻한 성격의 소유자지만 과거에는 국가정보원 요원으로 활동했던 비밀을 간직하고 있다. 우연히 위험에 처한 자영을 구한 그는 그녀를 보호하기 위해 함께 살기로 하면서 예상치 못한 위장 결혼 생활을 시작한다.나인우는 "실력 좋은 수의사이자 동네에서 사람 좋기로 소문난 건우의 숨겨진 이야기와 캐릭터의 반전 면모가 재밌게 다가왔다"고 밝혔다. 또한 "선배님들, 동료 배우분들께 폐가 되지 않도록 최선을 다해 열심히 연기하겠다"며 "다양한 재미와 색깔을 느낄 수 있는 작품이니 많이 기대해 주셨으면 좋겠다"고 전했다.'그녀는 취급주의'는 내년 상반기 중 첫 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr