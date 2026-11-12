그룹 미쓰에이 출신 민이 활발한 소통을 예고했다. / 사진=민 SNS

그룹 미쓰에이 출신 민이 활발한 소통을 예고했다. / 사진=민 SNS

그룹 미쓰에이 출신 민(본명 이민영)이 새로운 시작을 알렸다.민은 지난 11일 자신의 인스타그램을 통해 "이제 마음먹고 다시 시작해보려고 해요"라는 문구와 함께 하나의 영상을 게재했다.공개된 영상 속에는 민이 브이로그 형식으로 자신의 일상을 기록한 모습. 그는 "유튜브도, SNS도, 틱톡도 하나씩 채워가면서 열심히 준비하고 있다"면서 활발한 소통을 예고했다.이어 민은 "얼른 보여드리고 싶은 게 정말 많다"면서 "그동안 못했던 이야기들도 하나씩 풀어보겠다"고 전했다.민은 2010년 미쓰에이 멤버로 데뷔했다. 멤버로는 지아, 페이, 수지가 함께 있었다. 그룹은 2015년 수지 왕따 의혹에 휩싸였다. 당시 지아의 생일 파티에 수지가 보이지 않은 점, 아육대 등 현장에서 수지가 혼자 있는 듯한 사진들이 근거로 제시되면서다. 팀은 2017년 해체됐다.한편 민은 2018년부터 약 7년간 교제한 비연예인 남성과 지난해 6월 결혼했다. 결혼식 당일 지아와 페이는 참석했으나, 수지만 얼굴을 보이지 않았다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr