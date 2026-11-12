배우 곽선영은 극 중 민소희 역을 맡았다. / 사진제공=KT스튜디오지니

'크래시'가 2년 만에 시즌 2로 돌아온다. / 사진제공=KT스튜디오지니

배우 이민기, 곽선영, 허성태가 2년 만에 '크래시' 시즌2로 돌아온다.12일 ENA 새 월화드라마 '크래시2: 분노의 도로'(이하 '크래시2') 측은 이민기, 곽선영, 허성태, 이호철, 문희, 박지성의 모습이 담긴 촬영 현장 비하인드 사진을 공개했다. '크래시2'는 2024년 방송된 '크래시'의 후속작으로, 남강서 교통범죄수사팀(T.C.I)이 국가수사본부 소속 광역수사대로 확대 개편된 뒤 전국에서 발생하는 교통범죄를 해결하는 이야기를 그린다.공개된 사진에는 각자의 캐릭터로 돌아온 배우들의 모습이 담겼다. 이민기는 T.C.I의 에이스 차연호 역을 맡아 촬영에 집중하고 있으며 곽선영은 민소희로 분해 밝은 표정을 짓고 있다. 팀장 정채만을 연기하는 허성태는 촬영을 앞두고 대본을 살펴보는 모습이다.이호철과 문희도 시즌1에 이어 출연한다. 이호철은 교통범죄 애널리스트 우동기, 문희는 정보 수집과 무술에 능한 어현경 역으로 다시 호흡을 맞춘다. 여기에 박지성이 신입 순경 지대세 역으로 새롭게 합류해 기존 팀원들과 함께 수사에 나선다.배우들은 2년 만에 재회했음에도 낯설지 않았다고 입을 모았다. 이민기는 "첫 촬영 때 2주 전쯤 촬영하고 다시 만난 기분이 들어서 신기하다고 이야기를 나눴을 정도로 서로에게 익숙했다"고 말했다.곽선영 역시 "첫 촬영 날에도 다들 마치 며칠 전에 촬영한 것처럼 편안하게 느껴졌다"고 전했다. 허성태도 비슷한 소감을 밝혔다. 그는 "2년 만에 만난 팀원들 같지 않고 지난주에 촬영하고 다시 모인 듯 아무렇지 않게 이질감 없이 촬영했다"며 배우들 간의 호흡을 언급했다.새롭게 합류한 그룹 NCT 멤버 박지성은 선배 배우들과 함께한 소감을 전했다. 그는 "모든 배우분들과 스태프분들이 잘 챙겨주신 덕분에 편안한 분위기 속에서 촬영할 수 있었다"며 "선배님들과 호흡을 맞추면서 많이 배우기도 했고 좋은 모습을 보여드리기 위해 매 순간 최선을 다했다"고 말했다.'크래시2'는 오는 16일 오후 10시 ENA에서 첫 방송된다. KT 지니TV와 디즈니+에서도 시청할 수 있다.박주원 텐아시아 기자 pjw00@tenasia.co.kr