박성웅이 '편스토랑'에 출연한다. / 사진=텐아시아DB, KBS

박성웅이 '편스토랑'에 출연한다. / 사진제공=KBS

배우 박성웅이 그룹 ITZY(있지)의 멤버 채령과 함께 생애 첫 아이돌 댄스 챌린지에 도전한다.12일 방송되는 KBS2 예능 '신상출시 편스토랑'(이하 '편스토랑')에서는 이연복, 김원훈, 채령이 함께하는 '이연복덕방'이 오랜만에 문을 연다. 세 번째 의뢰인으로는 오는 14일 첫 방송되는 KBS2 대하드라마 '문무'에서 김유신 역을 맡은 박성웅이 출연한다.이날 박성웅이 등장하자 이연복과 김원훈, 채령은 일제히 허리를 90도로 숙여 인사한다. 강렬한 첫인상과 달리 박성웅은 예상치 못한 예능감과 가정적인 면모를 보여주며 현장 분위기를 이끈다.박성웅은 가장 좋아하는 음식으로 짜장면을 꼽는다. 이에 이연복은 짜장라면을 활용해 집에서도 간편하게 만들 수 있는 짜장면 레시피를 소개한다. 채령 역시 자신이 준비한 짜장라면 요리를 선보인다. 채령의 예상 밖 요리 실력에 출연진들이 놀랐다는 후문이다.특히 채령은 지난 9일 발표한 첫 솔로곡 'Lovesick' 홍보에도 적극적으로 나선다. 대화 도중 갑자기 신곡의 포인트 안무를 선보인 그는 이를 신기하게 바라보는 박성웅에게 "혹시 챌린지…?"라며 함께 춤을 출 것을 제안한다.예상치 못한 요청에 박성웅은 "내가?"라고 되물으며 당황한다. 그러나 이내 채령의 부탁을 받아들여 생애 첫 아이돌 댄스 챌린지에 도전하기로 한다. 그는 채령에게 안무 동작을 하나씩 배우며 진지하게 연습에 임해 웃음을 자아낸다.배우와 아이돌이라는 서로 다른 분야에서 활동해 온 두 사람이 어떤 호흡을 보여줄지, 박성웅이 첫 댄스 챌린지를 무사히 마칠 수 있을지 관심이 쏠린다.'신상출시 편스토랑'은 이날 오후 8시 30분에 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr