가수 션이 빼빼로 데이와 얽힌 감동 스토리를 밝혔다. / 사진=션 SNS

가수 션이 빼빼로 데이와 얽힌 감동 스토리를 밝혔다. / 사진=션 SNS

가수 션이 빼빼로데이와 얽힌 훈훈한 이야기를 꺼냈다.션은 지난 11일 자신의 인스타그램에 "해피 빼빼로데이!"라는 문구와 함께 여러 장의 사진을 게재했다.공개된 사진들 속에는 션이 2011년 11월 11일 11시 11분 11초에 발행한 2011만 1111원 수표가 한 장 놓여진 모습. 그는 해당 수표에 대해 "15년 전 막내 하엘이까지 태어나서 4명의 아이를 나에게 선물로 준 혜영이"라며 아내를 언급한 후 "천년에 한 번 온다는 특별한 밀레니엄 빼빼로 데이를 기념하기 위해서 발행했던 것"이라고 설명했다.션은 해당 수표를 "아내 이름으로 국내 최초 어린이 재활병원 건립을 위해 기부했다"며 "5년 후 완공되고 개원했다"고 밝혔다.이어 션은 "올해 그 병원이 개원 10주년이 됐다"면서 "10년 동안 70만 명의 장애 아이들이 와서 재활치료를 받았다고 한다"고 전했다.한편 션은 2004년 배우 정혜영과 결혼해 슬하에 2남 2녀를 두고 있다. 션은 평소 달리기를 통해 꾸준한 기부로 선행을 이어오고 있다. 특히 광복절 때마다 81.5km를 달리고 독립유공자 후손들에게 815만원을 기부하고 있다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr