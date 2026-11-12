배우 강동원, 김고은이 넷플릭스 새 시리즈 '혼: 삼각의 시간'에 캐스팅됐다. / 사진=텐아시아DB

배우 강동원과 김고은이 넷플릭스 새 시리즈 '혼: 삼각의 시간'에서 부부로 호흡을 맞춘다. 두 사람은 100년간 원수로 지내온 가문의 자손으로 만나 왕명에 따라 혼인하게 된다.넷플릭스는 12일 '혼: 삼각의 시간'의 제작을 확정하고 강동원, 김고은의 캐스팅 소식을 전했다. 연출은 '폭싹 속았수다'의 김원석 감독이, 극본은 '눈물의 여왕'의 박지은 작가가 맡는다.'혼: 삼각의 시간'은 100년간 대립해 온 두 가문의 남녀가 왕의 명령으로 혼인하면서 벌어지는 로맨스 액션 사극이다. 오랜 원한으로 얽힌 두 집안의 갈등을 지켜보던 왕이 강제로 혼인을 명하면서 두 사람의 운명이 뒤바뀐다.강동원은 강씨 가문의 서자 무영을 연기한다. '북방악귀'라는 별명으로 불리는 무영은 뛰어난 무예 실력과 성품을 지녔지만, 북방에서 그림자처럼 살아가는 인물이다. 가문의 원수와 혼인하게 된 무영이 어떤 선택을 하게 될지 관심이 쏠린다.김고은은 한씨 가문의 고명딸 수련 역을 맡는다. 수련은 세자빈 간택에서 탈락한 뒤 금혼령에 묶여 있던 인물이다. 뜻밖에도 원수 집안의 무영과 혼인하게 되면서 새로운 삶을 맞는다. 밝고 강인한 성격의 수련이 강제 혼인이라는 상황을 어떻게 헤쳐 나갈지가 관전 포인트다.작품 제목에도 두 가지 의미가 담겼다. '혼'은 결혼을 뜻하는 '혼(婚)'과 해가 저문 뒤 낮과 밤의 경계가 겹치는 '혼(昏)'을 동시에 가리킨다. 서로 적대하던 두 사람이 부부로 묶이면서 벌어지는 이야기를 상징한다.연출을 맡은 김원석 감독은 넷플릭스 '폭싹 속았수다'를 비롯해 '미생', '시그널', '나의 아저씨' 등을 선보였다. 극본을 집필하는 박지은 작가는 '눈물의 여왕', '사랑의 불시착', '푸른 바다의 전설' 등을 썼다. 두 사람이 이번 작품에서 처음 선보일 로맨스 액션 사극에도 관심이 모인다.'혼: 삼각의 시간'은 넷플릭스를 통해 공개될 예정이다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr