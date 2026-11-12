코르티스 / 사진=빅히트 뮤직

그룹 코르티스(CORTIS)의 스포티파이 누적 스트리밍이 15억 회를 넘어섰다. 데뷔 1년 3개월 만에 발표한 16곡으로 거둔 성적이다.12일 소속사에 따르면 코르티스(마틴, 제임스, 주훈, 성현, 건호)가 발매한 곡들의 스포티파이 누적 재생 수는 지난 10일 기준 15억 55만 회를 기록했다. 최근 5년 사이 데뷔한 K팝 보이그룹 중 가장 높은 수치라는 게 소속사의 설명이다.이번 기록은 미니 1·2집과 소니 픽쳐스 애니메이션 'GOAT'(고트)의 삽입곡 'Mention Me'(멘션 미) 등 총 16개 트랙으로 달성했다. 전체 누적 스트리밍 가운데 약 12억 회가 올해 발생했다.곡별로는 지난 4월 발매한 미니 2집 타이틀곡 'REDRED'(레드레드)가 2억7600만 회 이상 재생되며 가장 높은 수치를 기록했다. 미니 1집 수록곡 'GO!'(고)는 2억6700만 회, 'FaSHioN'(패션)은 2억4800만 회를 넘겼다. 'JoyRide'(조이라이드)와 'What You Want'(왓 유 원트)도 각각 1억2000만 회와 1억1900만 회 이상의 스트리밍을 기록했다.월간 청취자 수도 1000만 명을 웃돌고 있다. 코르티스는 지난 8월 27일 스포티파이에서 월간 청취자 1294만7465명을 기록하며 자체 최고치를 경신했다. 소속사에 따르면 이는 역대 K팝 보이그룹의 월간 청취자 최고 기록 가운데 세 번째로 높은 수치다. 이후에도 월간 청취자 수는 1000만 명 이상을 유지하고 있다.국가별로는 미국에서 가장 많은 청취자가 유입됐다. 인도네시아와 브라질, 멕시코, 한국, 일본, 필리핀, 인도 등에서도 코르티스의 음악을 듣는 것으로 나타났다. 아시아뿐 아니라 북미와 남미에서도 청취자가 확보된 셈이다.코르티스는 올해 해외 공연도 진행했다. 한국과 북미, 일본을 순회한 첫 투어 'PUT YOUR PHONE DOWN'(풋 유어 폰 다운)은 전 회차 매진됐다. 미국 음악 축제 '롤라팔루자 시카고'(Lollapalooza Chicago)와 '2026 포뮬러 원 싱가포르 그랑프리'(Formula 1 Singapore Grand Prix 2026) 무대에도 올랐다. 멤버들이 음악과 콘텐츠의 기획·제작에 직접 참여한다는 점도 팀의 특징이다.연말 음악 시상식에서도 주요 부문 후보에 이름을 올렸다. 코르티스는 오는 15일 서울 고척스카이돔에서 열리는 '2026 멜론뮤직어워드'(MMA2026)에서 '올해의 아티스트', '올해의 앨범', '올해의 베스트송' 후보에 올랐다. 오는 20~21일 일본 교세라 돔 오사카에서 개최되는 '2026 마마 어워즈'(2026 MAMA AWARDS)에서는 '올해의 앨범 with VISA', '남자 그룹상' 등에 후보로 선정됐다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr