이호선 상담가가 5시간에 걸친 상담에도 자신의 주장을 굽히지 않는 아내에게 결국 상담 중단을 경고한다. / 사진=JTBC '이혼숙려캠프'

이호선 상담가가 5시간에 걸친 상담에도 자신의 주장을 굽히지 않는 아내에게 결국 상담 중단을 경고한다. / 사진=JTBC '이혼숙려캠프'

이호선 상담가가 5시간에 걸친 상담에도 자신의 주장을 굽히지 않는 아내에게 결국 상담 중단을 경고한다.12일 오후 9시 50분 방송되는 JTBC '이혼숙려캠프'에서는 '기준 부부'의 추가 상담과 26기 두 번째 부부의 가사조사가 공개된다.앞서 남편에게 자신의 기준을 강요하는 모습으로 갈등을 빚었던 '기준 부부'는 이호선 상담가를 다시 만난다. 이호선은 집안의 모든 일을 자신의 방식대로 처리하려는 아내와 갈등 상황에서 한발 물러서는 남편의 태도를 살피며 문제의 원인을 짚는다.그러나 아내는 상담이 진행되는 동안에도 자신의 방식이 옳다는 입장을 고수한다. 이호선의 조언에도 별다른 반응을 보이지 않자 결국 이호선은 "그럴 거면 상담 그만해야 돼요!"라고 목소리를 높인다.상담은 무려 5시간 동안 이어진다. 두 사람은 상담 직후 잠시 평온을 되찾는 듯하지만 숙소로 돌아간 뒤 다시 다툼을 벌인다. 아내는 그동안 쌓인 감정을 쏟아내며 "그거 말이야, 막걸리야!"라고 외친다.상황이 격해지자 제작진까지 급히 투입돼 두 사람을 중재한다. 그러나 갈등이 좀처럼 가라앉지 않으면서 이호선이 직접 숙소를 찾아 추가 상담에 나선다.이날 방송에서는 새로운 부부의 사연도 공개된다. 여러 직업을 병행하는 아내와 캐나다인 남편으로 이뤄진 26기 두 번째 부부다.아내 측 영상에서 남편은 아내의 생활 전반에 지나치게 관여하는 모습을 보인다. 아내가 직장을 그만두고 전업주부로 지내기를 바라는 것은 물론, 가족과 함께하는 시간까지 자신의 기준에 맞추기를 요구한다.특히 아내의 남성 지인들을 향한 의심이 갈등을 키운다. 남편은 "남녀 사이에 친구는 없다"며 아내가 남자 지인들과 관계를 유지하는 것을 못마땅해한다. 자신의 결혼식에 참석했던 아내의 남사친을 아내 앞에서 험담하고, 아내가 고마운 사람으로 여겼던 '사부'와의 관계까지 끊어놓았다는 사실도 공개된다.남편은 이러한 행동이 결혼 생활을 지키기 위한 것이라고 주장한다. 아내의 인간관계를 제한하면서도 이를 가정을 위한 선택이라고 여기는 남편의 태도가 어떤 갈등을 불러올지 관심이 쏠린다.한편 JTBC '이혼숙려캠프'는 12일 오후 9시 50분 방송된다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr