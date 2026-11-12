/사진제공=MBC M, MBC every1 '쇼챔피언'

그룹 엑스러브(XLOV)가 음악방송에서 신곡 '투스젬치와와' 무대를 처음 공개했다.엑스러브는 지난 11일 방송된 MBC M, MBC every1 '쇼챔피언'에 출연해 세 번째 EP 'i=!'(아이 이퀄스 아이)의 더블 타이틀곡 중 하나인 '투스젬치와와'를 선보였다.이날 엑스러브는 치아 장식인 투스젬을 활용한 스타일링으로 무대에 올랐다. 곡의 리듬에 맞춰 다양한 표정과 손동작을 보여줬고, 안무를 통해 노래의 분위기를 표현했다.엑스러브는 이날 방송의 '스테이지 챔피언'에서도 1위를 차지했다. '스테이지 챔피언'은 팬 투표만으로 베스트 클립을 선정하는 코너다. 엑스러브는 'Hush'(허쉬) 무대로 총 6만4427표를 얻어 정상에 올랐다.'투스젬치와와'는 멤버 우무티가 작사와 작곡에 참여한 곡이다. 드림코어와 하이퍼팝을 바탕으로 하우스 리듬과 몽환적인 전자음악 사운드를 결합했다.곡에는 자신을 치와와라고 믿으며 살아온 늑대의 이야기가 담겼다. 치와와 가족과 함께 자란 늑대는 자신이 사랑받는 치와와라고 생각하지만, 실제로는 사람들에게 두려움을 주는 존재라는 사실을 알게 된다. 이후 자신이 꿈꾸던 치와와의 모습으로 살아갈 수 있는 꿈속 세계를 선택한다는 내용이다. 동화 형식의 이야기를 통해 자신이 원하는 모습으로 살아가겠다는 마음을 표현했다.한편 엑스러브는 내년 1월 9일과 10일 서울 강북구 성신여자대학교 운정그린캠퍼스에서 '2027 XLOV TOUR IN SEOUL'(2027 엑스러브 투어 러브 오어 엑스 인 서울)을 개최한다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr