그룹 롱샷 / 사진=롱샷 공식 SNS 캡처

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그룹 롱샷(LNGSHOT)의 두 번째 EP 'S.W.I.S.H.'는 타이틀곡만 듣고 지나치기에는 아까운 앨범이다. 타이틀곡 'Bananas'(바나나스)는 강렬한 비트와 중독성 있는 후렴으로 귀를 사로잡지만, 앨범을 끝까지 듣고 나면 오히려 수록곡들이 더 오래 기억에 남는다. 롱샷이 가진 힙합과 R&B 특유의 그루브, 멤버들의 개성 있는 목소리가 수록곡에서 한층 자연스럽게 살아나기 때문이다.롱샷은 지난 10일 두 번째 EP 'S.W.I.S.H.'를 발매했다. 지난 1월 데뷔 EP 'SHOT CALLERS'(샷 콜러스) 이후 약 10개월 만에 선보인 앨범이다. 'Masterpiece'(마스터피스), 'Bananas', 'Wanna Go'(워너 고), 'Up & Away'(업 앤 어웨이), 'Beep Beep'(비프 비프) 등 총 5곡이 담겼다. 멤버 오율, 률, 우진, 루이는 이번에도 작사와 작곡에 참여했다.'Bananas'는 강렬한 비트와 반복적인 후렴이 귀에 남는 댄스팝 곡이다. 곡 중간중간 리듬이 바뀌고 랩과 멜로디가 교차하면서 경쾌한 분위기를 이어간다. 특히 "Go Bananas"를 반복하는 후렴은 단순하지만 중독성이 있다. 새로운 사운드를 시도하기보다는 쉽게 따라 부를 수 있는 멜로디와 퍼포먼스에 무게를 뒀다.다만 곡의 전개는 다소 예상 가능하다. 중간중간 비트가 바뀌지만 반복적인 후렴에 무게가 실리면서 멤버들의 보컬과 랩은 상대적으로 덜 기억에 남는다. 롱샷이 가진 힙합과 R&B 특유의 매력도 다른 수록곡에 비하면 옅은 편이다. 'Bananas'도 충분히 귀에 들어오는 곡이지만, 앨범을 끝까지 듣고 나면 다른 곡들에 더 손이 간다.그중에서도 'Wanna Go'는 롱샷이 잘하는 음악이 무엇인지 보여준다. 절제된 신시사이저와 그루브 있는 비트 위로 보컬과 랩이 자연스럽게 이어진다. 곡을 강하게 밀어붙이거나 극적인 변화를 만들지 않아도 리듬 자체가 듣는 재미를 준다. 멤버들은 비트에 맞춰 여유롭게 목소리를 얹고, 랩과 멜로디 사이의 전환도 매끄럽다.'Bananas'가 잦은 비트 전환으로 변화를 준다면 'Wanna Go'는 일정한 리듬을 유지하며 보컬과 랩의 조화를 살린다. 강렬한 후렴 없이도 지루하지 않고, 롱샷이 데뷔 때부터 보여준 힙합과 R&B 특유의 그루브도 잘 드러난다.특히 'Wanna Go'에서 'Up & Away'로 넘어가는 부분이 인상적이다. 'Wanna Go' 후반부에서 "Right on time"이 반복되다가 'Up & Away'의 신시사이저 사운드로 끊김 없이 이어진다. 곡이 바뀌었다는 사실을 바로 알아채기 어려울 정도로 연결이 매끄럽다.'Wanna Go'가 차분한 그루브를 유지한다면 'Up & Away'는 한층 밝고 경쾌하다. 분위기는 달라지지만 두 곡이 자연스럽게 이어져 따로 듣는 것보다 연달아 들었을 때 더 좋다. 타이틀곡이나 마음에 드는 수록곡만 골라 듣는 경우가 많지만, 이 두 곡은 순서대로 들어야 연결되는 부분을 제대로 느낄 수 있다. 앨범을 처음부터 끝까지 듣는 재미를 더하는 구성이다.'Beep Beep'은 리드미컬한 비트와 멤버들의 개성 있는 음색이 돋보이는 곡이다. 반복되는 "Beep Beep"이라는 구절이 귀에 남지만, 'Bananas'처럼 강한 비트 전환이나 후렴에 의존하지 않는다. 보컬과 랩이 리듬을 타고 이어지며 멤버마다 다른 목소리와 표현 방식이 잘 드러난다.특히 'Beep Beep'에는 프로듀서 차차 말론이 참여했다. 박재범과 오랜 기간 호흡을 맞춰온 차차 말론은 힙합과 R&B를 기반으로 한 음악을 꾸준히 선보여 왔다. 그의 참여는 롱샷이 데뷔 때부터 강조해 온 힙합·R&B 정체성에 힘을 싣는다. 경쾌한 댄스팝을 앞세운 타이틀곡과 달리 'Beep Beep'에서는 롱샷이 지향하는 음악적 색깔을 보다 직접적으로 느낄 수 있다.선공개곡 'Masterpiece'는 부드러운 R&B 사운드가 특징이다. 잔잔한 멜로디 위에 멤버들의 목소리가 여러 겹으로 쌓이며 곡을 채운다. 강한 비트나 극적인 전환 없이 보컬에 집중할 수 있는 곡으로, 멤버들의 음색이 자연스럽게 어우러지는 부분이 인상적이다.수록곡들은 각기 다른 분위기를 지녔다. 'Masterpiece'에서는 부드러운 보컬이, 'Wanna Go'에서는 절제된 그루브가 돋보인다. 'Up & Away'는 경쾌한 신시사이저 사운드가 귀에 남고, 'Beep Beep'은 리듬감 있는 보컬과 랩이 특징이다. 같은 힙합·R&B를 바탕으로 하면서도 곡마다 강조하는 요소가 다르다.데뷔 EP 'SHOT CALLERS'와 비교하면 이번 앨범에서 달라진 부분도 보인다. 전작에서는 'Moonwalkin''을 비롯한 개별 곡들이 저마다 강한 인상을 남겼다면, 'S.W.I.S.H.'에서는 곡 사이의 연결에도 신경 쓴 모습이다. 특히 'Wanna Go'와 'Up & Away'는 두 곡을 연달아 들었을 때 더 좋은 만큼 앨범을 순서대로 감상하는 재미가 생겼다.물론 다섯 곡이 모두 비슷한 분위기로 이어지는 것은 아니다. 'Bananas'는 다른 수록곡보다 댄스팝의 성격이 강하고, 곡의 전개도 훨씬 역동적이다. 오히려 수록곡으로 넘어가면서 분위기가 차분해지고 롱샷 특유의 여유로운 그루브가 살아난다. 데뷔 EP의 음악적 색깔을 유지하면서도 새로운 스타일을 시도했다는 점에서 변화가 느껴진다.멤버들의 제작 참여도 이어졌다. 오율, 률, 우진, 루이 네 명 모두 'Wanna Go'의 작사와 작곡에 참여했고, 'Up & Away'에는 오율과 률, 우진이 이름을 올렸다. 'Beep Beep' 역시 멤버 전원이 작사에 참여했다. 데뷔 때부터 직접 곡 작업에 참여해 온 만큼 이번 앨범에서도 자신들의 음악을 만들어가려는 노력이 엿보인다.다만 박재범과 차차 말론을 비롯한 제작진의 음악적 영향은 여전히 크다. 롱샷이 힙합과 R&B를 자연스럽게 소화한다는 것은 이번 앨범에서도 확인할 수 있지만, 앞으로는 익숙한 스타일 안에서 멤버들만의 개성을 얼마나 뚜렷하게 만들어갈지가 중요해 보인다.'S.W.I.S.H.'는 타이틀곡의 대중적인 매력과 수록곡의 음악적 완성도가 함께 드러나는 앨범이다. 'Bananas'는 중독성 있는 후렴과 경쾌한 비트로 충분히 즐길 만하지만, 롱샷이 가장 자연스럽게 소화하는 음악은 'Wanna Go'와 'Up & Away', 'Beep Beep'에 가깝다.타이틀곡만 듣고 다음 앨범으로 넘어가기 쉬운 시대에 롱샷은 앨범 전체를 들어볼 만한 이유를 만들었다. 데뷔 EP 'SHOT CALLERS'에서도 타이틀곡 못지않은 완성도의 수록곡들을 선보였던 만큼, 이번에도 비슷한 방향이 읽힌다. 'Bananas'로 관심을 끌고 수록곡에서 힙합과 R&B 특유의 그루브, 멤버들의 개성 있는 보컬과 랩을 들려준다. 타이틀곡과 수록곡에 서로 다른 매력을 담아 앨범 전체를 듣게 하는 것 역시 롱샷의 전략일 수 있다. 적어도 'S.W.I.S.H.'는 타이틀곡 하나만으로 판단하기에는 아까운 앨범이다.윤예진 텐아시아 기자 cristyyoun@tenasia.co.kr