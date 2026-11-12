김태희가 탄탄한 몸매를 공개했다. / 사진=텐아시아DB, 김태희 SNS

김태희가 탄탄한 몸매를 공개했다. / 사진='유 퀴즈 온 더 블럭' 방송 화면 캡처

배우 김태희가 운동으로 다져진 탄탄한 몸매를 공개한 가운데 어린 시절부터 남다른 운동 실력을 자랑한 사실이 눈길을 끈다.김태희는 지난 11일 자신의 SNS에 운동하는 모습이 담긴 영상을 공개했다. 그는 "평일 낮에 거의 매일 가는 곳"이라며 평소 꾸준히 운동하고 있다고 밝혔다. 이어 따뜻한 실내에서 땀 흘리는 시간도 즐겁다며 운동에 대한 애정을 나타냈다.공개된 영상에서 김태희는 민소매 운동복과 레깅스를 착용한 채 다양한 동작을 소화했다. 특히 운동으로 다져진 어깨와 등 근육이 시선을 사로잡았다.김태희의 운동 실력은 학창 시절부터 남달랐다. 그는 지난해 tvN 예능 '유 퀴즈 온 더 블럭'에 출연해 어린 시절부터 운동을 좋아했다고 밝혔다. 유재석은 김태희가 초등학생 때 100m 달리기에서 15초를 기록했다고 소개했다. 이에 김태희는 "학교 대표였다"고 설명했다.학업에서도 뛰어난 성적을 거뒀다. 김태희는 중학교 3년 내내 전교 1등을 놓치지 않았던 것으로 알려졌다. 방송에서는 전 과목 만점이 기록된 성적표도 공개됐다. 이에 김태희는 성적표가 잘못 표기된 것 같다며 웃었다. 이후 그는 서울대학교 의류학과에 진학했다. 김태희는 학창 시절 학업과 운동 모두에서 두각을 나타내며 다방면에 재능을 보였다.김태희는 최근 서울 강남구에서 열린 한 주얼리 브랜드 행사에 참석한 뒤 일부 누리꾼들에게 부정적인 외모 평가를 받기도 했다. 당시 금빛 드레스를 입고 등장한 김태희를 두고 몸매와 의상을 지적하는 반응이 나왔다.김태희는 2017년 가수 겸 배우 비와 결혼했다. 슬하에 두 딸을 두고 있다.박의진 텐아시아 기자 ejin@tenasia.co.kr