배우 고(故) 송재림이 세상을 떠난 지 어느덧 2년이 흘렀다./ 사진=텐아시아 DB

배우 고(故) 송재림이 세상을 떠난 지 어느덧 2년이 흘렀다.송재림은 2024년 11월 12일 서울 성동구 자택에서 숨진 채 발견됐다. 향년 39세. 당시 점심 약속을 한 친구가 자택을 방문했다가 고인을 발견해 경찰에 신고한 것으로 알려졌다. 경찰은 타살 등 범죄 혐의점은 발견되지 않았다고 밝혔다.갑작스러운 비보에 연예계와 팬들은 큰 충격에 빠졌다. 특히 고인이 생전 SNS 계정 이름을 '긴 여행 시작'으로 변경하고 댓글창을 닫았던 사실이 알려지면서 안타까움을 더했다.1985년생인 송재림은 모델로 활동하다 2009년 영화 '여배우들'을 통해 배우로 데뷔했다. 2012년 MBC 드라마 '해를 품은 달'에서 호위무사 김제운 역을 맡아 대중에게 얼굴을 알렸다. 이후 '투윅스', '착하지 않은 여자들', '우리 갑순이', '시크릿 마더', '우씨왕후' 등 다양한 작품에 출연하며 필모그래피를 쌓았다.예능에서도 남다른 존재감을 드러냈다. 2014년 MBC '우리 결혼했어요'에서 배우 김소은과 가상 부부로 호흡을 맞추며 특유의 유쾌하고 솔직한 매력으로 큰 사랑을 받았다.송재림은 세상을 떠나기 직전까지 연기 활동을 이어갔다. 2024년에는 뮤지컬 '베르사유의 장미'로 데뷔 후 처음 뮤지컬 무대에 올랐다. 같은 해 10월 마지막 공연을 마친 뒤 불과 한 달 만에 세상을 떠나 안타까움을 안겼다.고인이 남긴 작품들은 사후에도 관객들을 만났다. 지난해 1월 영화 '폭락: 사업 망한 남자'가 개봉했으며, 12월에는 1인 2역에 도전한 영화 '멀고도 가까운'이 공개됐다.39세라는 이른 나이에 세상을 떠난 송재림. 2년이 지난 지금도 그가 작품 속에서 보여준 모습은 팬들의 기억에 남아 있다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr