젠슨 황이 또 다른 혼외관계 의혹에 휩싸였다. / 사진제공=tvN

젠슨 황이 지난 6월 로리 황과 '유퀴즈'에 출연했다. / 사진제공=tvN, '유 퀴즈 온 더 블럭' 방송 화면 캡처

엔비디아 최고경영자(CEO) 젠슨 황이 외도 사실을 인정한 데 이어 또 다른 혼외관계 의혹에 휩싸였다. 이번에는 엔비디아의 여성 임원과 부적절한 관계를 맺었다는 의혹이 제기됐다.11일(현지시간) 미국 뉴욕타임스(NYT)는 엔비디아 전직 관계자들의 증언을 토대로 젠슨 황이 헬스케어 부문 부사장인 킴벌리 파월과 부적절한 관계를 맺어왔다고 보도했다. 젠슨 황은 63세, 파월 부사장은 48세로 두 사람 모두 기혼자다.보도에 따르면 두 사람은 지난 3월 미국 캘리포니아주 새너제이에서 열린 엔비디아 연례 개발자 콘퍼런스(GTC) 당시 인근 호텔에서 다정한 모습을 보인 것으로 전해졌다. 이를 목격한 한 인물이 휴대전화로 영상을 촬영하자 젠슨 황의 경호팀이 해당 인물을 따로 불러 비밀유지계약에 서명하도록 요구했다는 주장도 나왔다. 다만 NYT는 해당 영상을 직접 확인하지 못했다고 밝혔다.젠슨 황은 NYT와의 전화 통화에서 파월 부사장과의 관계에 대한 질문을 받자 "나에게 직접 연락해서는 안 된다고 생각한다"고 말한 뒤 전화를 끊었다. 엔비디아와 파월 부사장은 관련 의혹에 대해 공식 입장을 밝히지 않았다.파월 부사장은 2008년 엔비디아에 입사해 2017년 말 헬스케어 부문 부사장에 올랐다. 엔비디아는 사내 행동강령을 통해 개인적인 관계로 이해충돌이 발생하는 상황을 피하도록 규정하고 있다. 이번 의혹이 사실로 확인될 경우 사내 윤리 문제로도 이어질 수 있다.앞서 젠슨 황은 외도 사실을 인정하고 사과했다. 그는 임직원들에게 보낸 메시지에서 "내 행동은 아내와 아이들에게 상처를 줬다. 어떤 변명도 할 수 없다"고 말했다. 불륜 상대로는 중국 정보기관과 연관됐다는 의혹을 받는 사업가 앨리스 황이 지목됐지만, 젠슨 황은 상대방의 신원을 직접 밝히지 않았다. 엔비디아 이사회는 젠슨 황이 외국 정보기관의 표적이 됐다는 보도와 관련해 독립 조사에 착수했다.젠슨 황은 지난 6월 tvN 예능 '유 퀴즈 온 더 블럭'(이하 '유퀴즈')에서 아내 로리 황을 향한 애정을 나타낸 바 있다. 젠슨 황은 '유퀴즈' 출연 당시 17세에 대학에 입학해 두 살 연상인 아내를 만났다고 밝혔다. 당시 아내의 마음을 얻기 위해 자신의 강점인 공부를 활용했다고 말했다.자신의 상징인 검은색 가죽재킷 역시 아내가 골라준 옷이라고 설명했다. 젠슨 황은 "아내가 내가 입는 모든 걸 다 산다"며 17세에 아내를 만난 이후 쇼핑을 직접 하지 않았다고 밝혔다. 방송 현장에도 아내와 함께 등장하며 오랜 결혼 생활에도 변함없는 애정을 보여주기도 했다.박의진 텐아시아 기자 ejin@tenasia.co.kr