그룹 레인보우 출신 정윤혜가 새로운 터전에서의 시작을 알렸다. / 사진=정윤혜 SNS

사진=정윤혜 SNS

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그룹 레인보우 출신 정윤혜가 새로운 출발을 알렸다.정윤혜는 지난 11일 자신의 인스타그램에 "우리 가족 새로운 보금자리로 이사 완료!🏡"라는 문구와 함께 여러 장의 사진과 영상을 게재했다.공개된 게시물들 속에는 정윤혜가 이사 업체의 도움을 받아 새 집으로 입주를 완료한 모습. 그는 "14살 노견들과 지안이까지, 식구가 많다 보니 이사 전부터 걱정이 태산이었다"면서도 우드 톤에서 화이트 톤으로 바뀐 공간을 소개해 눈길을 끌었다.정윤혜는 2024년 10월 서울의 한 모처에서 4살 연상의 배우 안재민과 결혼식을 올렸으며 지난해 7월 아들을 품에 안았다. 1986년생인 정윤혜는 2009년 레인보우 멤버로 데뷔했다. 레인보우는 '가쉽걸', 'A', '마하' 등 여러 히트곡을 냈으며 2016년 해체했다. 이후 정윤혜는 배우로 전향해 JTBC 드라마 '맏이', MBC '위대한 조강지처' 등에 출연했다.남편 안재민은 '방귀대장 뿡뿡이'의 짜잔형으로 유명하다. 그는 2003년 SBS 드라마 '스크린'으로 데뷔했으며 SBS '신사의 품격', JTBC '맏이', tvN '막돼먹은 영애씨' 등을 통해 얼굴을 알렸다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr