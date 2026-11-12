김현철이 박명수의 '바다의 왕자'에 얽힌 비화를 폭로했다. / 사진=텐아시아DB

김현철이 박명수의 '바다의 왕자'에 얽힌 비화를 폭로했다. / 사진제공=MBC

코미디언 겸 지휘자 김현철이 박명수와의 질긴 인연을 털어놓으며 '바다의 왕자'에 얽힌 황당한 비화를 폭로했다.지난 11일 방송된 MBC 예능 ‘라디오스타’는 첼리스트 겸 지휘자이자 예술의전당 사장 장한나, 코미디언 겸 지휘자 김현철, 포레스텔라 고우림, 댄서 겸 안무가 하리무가 출연한 ‘장한, 나’ 특집으로 꾸며졌다.김현철은 코미디언에서 클래식 지휘자로 활동 영역을 넓힌 근황을 전했다. 올해에만 13개의 공연을 진행했다고 밝힌 그는 당초 ‘라디오스타’ 출연을 고사했지만, 예술의전당 사장 장한나가 함께한다는 소식을 듣고 마음을 바꿨다고 밝혔다. 수많은 공연 무대에 섰지만 정작 예술의전당 무대에는 한 번도 오르지 못했다는 그는 과거 대관 심사에서 탈락했던 경험을 공개했다.김현철은 바로 옆에 앉은 장한나에게 적극적으로 어필하며 예술의전당 입성을 향한 간절함을 표했다. 이에 장한나는 예술의전당 무대는 누구에게나 열려 있지만, 공정한 대관 심사 절차를 거쳐야 한다고 설명했다. 장한나는 클래식의 문턱을 낮춘 김현철의 활약에 찬사를 보냈고, 이후 김현철은 직접 지휘를 선보이며 장한나로부터 ‘브라보’라는 찬사를 받았다.김현철 특유의 개그 본능도 여전했다. 그는 동갑내기 박명수와 비슷한 개그 스타일로 경쟁하던 시절을 떠올리며 박명수에게 모든 것을 빼앗겼다는 농담으로 웃음을 안겼다. 특히 박명수의 히트곡 ‘바다의 왕자’ 도입부에 자신의 목소리가 들어 있다고 주장해 모두를 놀라게 했다. 당시 녹음했던 목소리가 곡에 사용됐으며 박명수는 물론 작곡가도 그 사실을 몰랐다고 설명했다. 이를 확인하기 위해 작곡가를 직접 찾아갔던 사연까지 공개했다.서울예대 시절 배우 황정민과 정재영에게 연기 조언을 했던 과거도 공개됐다. 당시 연극 동아리 회장으로 활동했던 김현철은 황정민에게 연기에 대한 쓴소리를 하고, 악역을 맡은 정재영에게는 더욱 악하게 연기하라고 조언했다고 회상했다. 훗날 대한민국을 대표하는 배우들이 된 동료들에게 연기를 가르쳤던 시절을 떠올리며 김현철은 자신이 당시 주연을 맡을 수 있었던 남다른 이유까지 설명했다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr