그룹 엔시티 위시 / 사진 제공=SM엔터테인먼트

그룹 엔시티 위시(NCT WISH)가 네 번째 미니앨범 'I SPY'(아이 스파이)로 써클차트 월간 앨범 차트 1위에 올랐다.12일 발표된 써클차트에 따르면 엔시티 위시가 지난달 12일 발매한 'I SPY'는 10월 월간 앨범 차트 정상을 차지했다. 발매 첫 주 써클차트 주간 앨범 차트와 리테일 앨범 차트에서 모두 1위를 기록한 데 이어 월간 차트에서도 좋은 성적을 거뒀다.'I SPY'는 발매 하루 만에 판매량 100만 장을 넘어서며 엔시티 위시의 네 번째 연속 밀리언셀러 앨범이 됐다. 지난달 31일 기준 써클차트 누적 판매량은 164만 9000장을 돌파했다.음반 판매에 이어 공연에서도 매진을 기록했다. 엔시티 위시는 내년 1월 15일과 16일 서울 고척스카이돔에서 단독 콘서트를 개최한다. 두 차례 공연 모두 팬클럽 선예매만으로 전석 매진됐으며, 이후 추가 좌석을 개방했다.이번 공연은 엔시티 위시가 고척스카이돔에서 선보이는 단독 콘서트로, 앨범 활동에 이어 팬들과 직접 만나는 자리가 될 예정이다.한편 엔시티 위시는 오는 15일 서울 고척스카이돔에서 열리는 '2026 멜론 뮤직 어워드'에 참석한다.윤예진 텐아시아 기자 cristyyoun@tenasia.co.kr