가수 탑 / 사진=텐아시아DB

그룹 빅뱅 출신 탑(T.O.P·최승현)의 팬사이트 '최승현닷컴'이 운영 종료를 선언한 지 약 한 달 만에 활동을 재개한다.최승현닷컴 측은 지난 11일 공식 엑스(X)를 통해 탑의 직접적인 사과를 받은 뒤 운영 재개를 결정했다고 밝혔다.2006년 개설된 최승현닷컴은 약 20년간 탑을 응원해 온 팬사이트다. 그러나 지난달 9일 탑과 소속사 탑스팟픽쳐스의 소통 부족, 팬들에게 집중된 서포트 관련 업무 부담 등을 문제 삼으며 운영 종료를 선언했다.이후 탑은 지난 1일 자신의 인스타그램에 장문의 사과문을 게재했다. 그는 20년간 곁을 지켜준 운영진에게 감사의 뜻을 전하며, 자신으로 인해 오해와 상처를 받은 운영진과 팬들에게 사과했다.최승현닷컴 측은 이번 입장문에서 탑이 운영진에게 직접 진심을 전한 것이 운영 재개를 결정한 계기가 됐다고 설명했다. 소속사 역시 그동안 제기된 문제에 대해 공지와 사과로 답했다고 덧붙였다.운영진은 팬사이트를 다시 연다고 해서 지난 시간의 상처와 고민이 사라지는 것은 아니라면서도, 탑을 다시 응원하고 싶다는 뜻을 밝혔다.이어 운영 종료와 재개 결정으로 혼란을 준 점에 사과하며, 앞으로는 책임감이나 의무감보다 처음 탑을 좋아했던 순수한 마음으로 그의 음악과 활동을 지켜보겠다고 전했다.윤예진 텐아시아 기자 cristyyoun@tenasia.co.kr