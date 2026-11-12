그룹 롱샷 / 사진 제공=스포티파이

그룹 롱샷 / 사진 제공=스포티파이

그룹 롱샷(LNGSHOT)이 스포티파이의 신인 아티스트 지원 프로그램 'RADAR Korea'(레이더 코리아)에 선정됐다.스포티파이는 12일 롱샷을 새로운 'RADAR Korea' 아티스트로 선정했다고 밝혔다. RADAR는 신인 뮤지션의 음악을 더 많은 청취자에게 소개하고 해외 활동을 지원하는 글로벌 프로그램이다.이번 선정으로 롱샷은 스포티파이 'RADAR Korea' 플레이리스트 커버를 장식했으며, 미국 뉴욕 타임스퀘어 옥외 광고판에도 등장했다. 이날부터 스포티파이 코리아 공식 인스타그램을 통해 멤버들의 콘텐츠가 순차적으로 공개된다. 글로벌 플레이리스트 'RADAR Global'에서도 롱샷의 음악을 소개할 예정이다.오율, 률, 우진, 루이로 구성된 롱샷은 지난 1월 첫 EP 'SHOT CALLERS'(샷 콜러스)로 데뷔했다. 힙합과 R&B를 중심으로 음악 활동을 이어온 이들은 데뷔 약 10개월 만에 스포티파이 누적 스트리밍 5억 회를 넘어섰다.지난 10일에는 두 번째 EP 'S.W.I.S.H.'(스위시)를 발매했다. 롱샷은 앨범 발매를 기념해 서울에서 열린 'Spotify CLOSER' 행사에 참여해 신곡과 기존 발표곡을 라이브로 선보이며 팬들과 만났다.롱샷은 "Spotify CLOSER에서 팬들과 컴백을 기념하고 RADAR 프로그램에 공식 합류하게 돼 뜻깊다"며 "늘 음악으로 이야기하자는 신념을 지켜왔는데, 이를 글로벌 무대에서 펼칠 수 있도록 지원해 준 스포티파이에 감사드린다"고 전했다.한편 스포티파이 RADAR 프로그램에는 앞서 르세라핌, 에스파를 비롯해 타일라, 더 키드 라로이 등 국내외 아티스트들이 참여한 바 있다.윤예진 텐아시아 기자 cristyyoun@tenasia.co.kr