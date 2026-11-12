방송인 이경실의 딸 손수아는 배우로 활동하고 있다. / 사진=유튜브 채널 '우리엄마 이경실' 영상 캡처

이경실 딸 손수아가 작품을 준비하면서 겪은 고충을 털어놨다. / 사진=유튜브 채널 '우리엄마 이경실' 영상 캡처

이경실의 딸 손수아가 연극과 뮤지컬 등 세 작품을 동시에 맡게 된 데 따른 고충을 털어놨다.11일 유튜브 채널 '우리엄마 이경실'에는 '이촌동 한강공원 접수하러 나타난 텐션 만렙 모녀'라는 제목의 영상이 게재됐다. 두 사람은 산책과 배드민턴을 즐기고, 조혜련에게 선물 받은 오래된 디지털카메라로 사진을 찍으며 하루를 보냈다.손수아는 어머니에게 최근 여러 작품을 병행하며 겪고 있는 고민을 이야기했다. 촬영 당시 그는 연극 '사랑해 엄마', '유츄프라카치아'에 출연하면서 뮤지컬 '닥터 두리틀'까지 준비하고 있었다.손수아는 세 작품을 동시에 소화하는 것이 부담스럽다고 고백했다. 그는 "들어오는 일을 거절하기도 어렵고 좋은 기회이기도 한데, 여러 작품을 하다 보니 어느 하나 제대로 하지 못하는 것 같다"며 "나를 과대평가한 게 아닌가 싶기도 하다"고 말했다. 한 작품의 연습 때문에 다른 작품의 일정에 참석하지 못하는 경우도 있어 미안한 마음이 든다고 덧붙였다.이에 이경실은 작품마다 일정이 정해져 있으니 순서대로 해나가면 된다고 조언했다. 10월에 두 작품이 끝나고 11월에 다른 작품이 시작되는 만큼 시간이 지나면 자연스럽게 해결될 문제라는 설명이었다.그러나 손수아는 어머니의 반응에 아쉬움을 표했다. 그는 "이렇게 대화가 바로 해결책으로 가면 우리는 나눌 이야기가 없다"고 말했다. 예상하지 못한 답변에 이경실은 "무슨 말을 해주길 원하는 거냐", "엄마랑 이야기하면 답답하냐"고 되물었다.손수아는 자신이 바라는 대화 방식이 다르다고 설명했다. 그는 "엄마는 문제를 파악하고 답을 주려고 한다. 나는 그 과정에서 느끼는 감정이나 답답한 마음을 나누고 싶은 것"이라며 조언보다는 자신의 이야기를 들어주길 바란다고 전했다.딸의 말을 들은 이경실은 평소 자신의 대화 방식에 서툰 부분이 있음을 인정했다. 그는 "이야기를 들어주겠다. 대화하는 방법이 서툴러서 그렇다"며 "앞으로 소통하고 공유하도록 노력하겠다. 이렇게 배워가는 것"이라고 답했다.손수아도 어머니와의 관계에 대한 속마음을 밝혔다. 그는 "한때는 대화를 하지 않는 편이 오히려 잘 지낼 수 있는 방법이라고 생각했다"면서도 "앞으로 살아가면서 가장 오래 볼 사람이 엄마이기 때문에 이제는 포기하고 싶지 않다"고 말했다.박주원 텐아시아 기자 pjw00@tenasia.co.kr