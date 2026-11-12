누적 상금으로만 100억을 받은 바둑기사 이세돌이 이번에는 타일공에 도전한다. / 사진=텐아시아 DB

누적 상금으로만 100억을 받은 바둑기사 이세돌이 이번에는 타일공에 도전한다. / 사진 제공｜KBS 2TV

누적 상금으로만 100억을 받은 바둑기사 이세돌이 이번에는 타일공에 도전한다.오는 13일 방송되는 KBS2 예능 '백수 이세돌' 4회에서는 이세돌이 타일 시공 현장에 뛰어드는 모습이 그려진다.이날 이세돌은 무게가 32kg에 달하는 타일을 옮기기에 앞서 목장갑부터 착용한다. 그러나 장갑을 거꾸로 끼려는 모습을 본 멘토들이 황급히 그를 제지한다. 막내 멘토는 "반대로 끼셨습니다. 고무 면이 앞면이에요"라며 장갑 착용법부터 알려준다.장갑을 제대로 낀 뒤에도 고난은 계속된다. 이번에는 타일의 위아래를 구분하지 못해 진땀을 흘린다. 타일에 표시된 화살표를 찾아야 하지만 좀처럼 눈에 들어오지 않는 것. 이세돌은 "화살표가 어디에 있죠?"라며 한참을 살펴보다가 "쉽지 않습니다"라고 털어놓는다.이런 가운데 타일공의 수입이 공개돼 눈길을 끈다. 현장 멘토는 타일공이 전문 시공을 담당하는 기공과 보조 업무를 맡는 조공으로 나뉜다고 설명한다. 특히 숙련된 기공의 경우 하루 일당이 30만~40만원에 이른다고 밝혀 이세돌을 놀라게 한다.이를 듣던 MC 정재형은 "타일공 중에 미적 감각이 높은 분들은 두 배도 받는 고소득 업종이다"라고 덧붙인다. 기술과 숙련도에 따라 수입이 크게 달라질 수 있다는 설명에 현장의 관심이 쏠린다.'백수 이세돌'은 2016년 인공지능 알파고를 상대로 승리를 거둔 이세돌이 바둑계를 떠난 뒤 새로운 직업에 도전하는 과정을 담은 예능이다. MC 정재형과 장도연이 함께하며, AI가 쉽게 대체하기 어려운 일터를 직접 체험하는 이세돌의 모습을 보여준다.한편 '백수 이세돌'은 매주 금요일 오후 8시 30분 KBS2에서 방송된다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr