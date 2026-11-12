'나는 솔로' 22기 옥순과 경수는 방송에서 최종 커플로 맺어진 뒤 실제 결혼까지 이어졌다. / 사진=유튜브 채널 'A급 장영란' 영상 캡처

'나는 솔로' 22기 옥순이 미혼모라는 이유로 새로운 인연을 만나는 데 어려움을 겪었던 사연을 털어놨다. / 사진=유튜브 채널 'A급 장영란' 영상 캡처

'나는 솔로' 22기 옥순이 과거 결혼정보회사에서 30살가량 연상인 60대 남성을 추천받았던 사연을 털어놨다.11일 유튜브 채널 'A급 장영란'에는 '제주도에서 홀로 출산? 처음 밝히는 재혼 성공 '나솔 옥순'의 기적 같은 인생 역전 스토리 (장영란 눈물)'라는 제목의 영상이 게재됐다. 영상에는 SBS Plus·ENA '나는 솔로' 22기 돌싱 특집에서 인연을 맺은 옥순과 경수가 출연했다.옥순은 '나는 솔로'에 출연하기 전 결혼정보회사를 찾았던 경험을 전했다. 그는 "미혼모이다 보니 주변 사람들도 나를 다른 사람에게 소개하기가 쉽지 않았을 것"이라며 새로운 인연을 만나는 데 어려움이 있었다고 밝혔다.옥순은 자신과 비슷한 처지의 상대를 만나고자 결혼정보회사에 아이가 있는 남성을 선호한다는 의사를 전달했다고. 그러나 업체 측에서 자신보다 약 30살 많은 60대 남성을 추천했다고 밝혀 놀라움을 자아냈다.당시 옥순은 결혼정보회사 가입을 위해 400만 원을 마련해 둔 상태였다. 그는 "새로운 출발을 기대하며 찾아갔지만 결국 등록하지 않았다"며 "대신 준비했던 돈으로 명품 가방을 사서 나 자신에게 선물했다"고 말했다.한편 옥순과 경수는 '나는 솔로' 22기 돌싱 특집을 통해 인연을 맺었다. 방송 이후에도 연인 관계를 이어온 두 사람은 재혼해 가정을 꾸렸으며 최근 결혼 1주년을 맞았다.박주원 텐아시아 기자 pjw00@tenasia.co.kr