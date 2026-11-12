방송인 김병만이 육아에 집중하고 있다. / 사진=김병만 SNS

방송인 김병만이 육아에 집중하고 있다. / 사진=김병만 SNS

방송인 김병만이 육아 현장을 공유했다.김병만은 지난 11일 자신의 인스타그램에 "공방에서 야간작업 해야 한다고 했더니 '빨리 들어와!'"라는 문구와 함께 하나의 영상을 게재했다.공개된 영상 속에는 김병만이 딸과 시간을 보내고 있는 모습. 딸은 김병만의 어깨 밑에 두 발로 올라선 채 짓궂은 표정을 짓고 있었고, 김병만은 옅은 인상을 쓴 채 카메라를 바라보고 있어 눈길을 끌었다.김병만은 "오늘도 어제와 같은 상황"이라며 일하는 게 힘든가? 똑이 보는 게 힘든가?"라며 육아 강도가 일과 비례한다는 의견을 간접적으로 전했다.한편 김병만은 2011년 7세 연상의 여성과 결혼했으나 2023년 이혼했다. 지난해 8월 전처의 딸과 파양 절차를 마친 뒤 같은해 9월 비연예인 여성과 재혼했다.김병만과 현재 아내 사이에는 딸과 아들이 있다. 두 자녀는 전처와의 법적 이혼 절차가 마무리되기 전 별거 기간 중 태어난 것으로 알려졌다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr