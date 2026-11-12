'헥스: 마녀왕국' 버전 리센느 '위드' 뮤직비디오 / 사진=월트디즈니 컴퍼니 코리아

'헥스: 마녀왕국' 버전 리센느 '위드' 뮤직비디오 / 사진=월트디즈니 컴퍼니 코리아

그룹 리센느(RESCENE)가 디즈니 애니메이션 영화 '헥스: 마녀왕국'과 협업한 뮤직비디오를 공개했다.리센느(원이, 리브, 미나미, 메이, 제나)는 12일 오전 8시 디즈니 공식 유튜브 채널을 통해 미니 4집 'PULSE'(펄스)의 타이틀곡 'With'(위드)를 활용한 '헥스: 마녀왕국' 특별 뮤직비디오를 선보였다.이번 영상은 영화 속 장면과 리센느 멤버들의 모습을 교차해 보여주는 방식으로 제작됐다. 주인공 빌리가 자신에게 마법의 힘이 있다는 사실을 깨닫고 새로운 세계로 향하는 과정에 리센느의 음악과 영상이 더해졌다.영화에서 빌리는 우연히 마녀들의 세계 '헥스'로 통하는 문을 열게 된다. 뮤직비디오에는 낯선 세계를 마주한 빌리의 모습과 새로운 공간을 바라보는 리센느 멤버들의 장면이 번갈아 등장한다. 빌리가 자신을 둘러싼 비밀과 위협에 맞서는 장면에서는 'With'의 후렴구가 흘러나온다.영상 후반부에는 리센느 멤버들이 밤하늘 아래에서 서로 손을 잡는 모습도 담겼다. 이는 오랫동안 꿈꿔온 상대와 만나 앞으로 함께 나아가겠다는 'With'의 가사와 연결된다.이번 협업은 뮤직비디오 공개에 그치지 않는다. 'With'는 오는 25일 국내 개봉하는 '헥스: 마녀왕국'의 자막판과 더빙판 모두에서 엔딩크레딧 곡으로 사용된다. 소속사에 따르면 국내 걸그룹의 노래가 디즈니 영화의 엔딩크레딧에 삽입되는 것은 이번이 처음이다.리센느는 지난 3일 네 번째 미니앨범 'PULSE'를 발매하고 활동 중이다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr