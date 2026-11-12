'재혼 황후' 5~6회가 공개됐다. / 사진제공=디즈니+

'재혼 황후' 5~6회가 공개됐다. / 사진제공=디즈니+

배우 주지훈이 아내 신민아와 단둘이 시간을 보내던 중 이세영의 이름을 부르는 실수를 저질렀다. 여기에 이세영의 임신 소식까지 전해지면서 황실에 파란이 일었다.지난 11일 공개된 디즈니+ 오리지널 시리즈 '재혼 황후' 5~6회에서는 황후 나비에(신민아 분)를 둘러싼 황제 소비에슈(주지훈 분)와 서왕국 왕자 하인리(이종석 분)의 갈등이 깊어지는 가운데, 라스타(이세영 분)의 과거와 임신 소식이 드러났다.소비에슈는 나비에의 생일을 맞아 화해를 청했다. 두 사람은 단둘이 별궁으로 향했고, 오랜만에 다정한 시간을 보내며 관계를 회복하는 듯했다. 그러나 소비에슈는 침전에서 나비에에게 "그리웠어. 라스타"라고 말하는 실수를 저질렀다.소비에슈의 행동은 여기서 끝나지 않았다. 그는 라스타가 아프다는 소식을 듣자 나비에를 별궁에 홀로 남겨둔 채 떠났다. 아내와의 관계를 회복하려던 순간에도 라스타를 우선하는 모습으로 갈등을 키웠다.반면 하인리는 나비에를 향한 마음을 더욱 적극적으로 표현했다. 그는 나비에를 사칭했던 라스타의 거짓말을 밝혀내는 한편, 나비에를 위해 열기구 데이트를 준비했다. 소비에슈에게 상처받은 나비에와 그를 위로하는 하인리의 모습이 대비를 이뤘다.라스타를 둘러싼 새로운 사건도 벌어졌다. 로테슈 자작(박호산 분)이 라스타를 찾아와 그가 감춰온 과거를 언급한 것. 라스타가 필사적으로 숨기려 했던 비밀이 드러날 조짐을 보이는 가운데, 임신 소식까지 전해지며 황실은 또 한 번 혼란에 빠졌다.나비에를 둘러싼 소비에슈와 하인리의 신경전도 이어졌다. 두 남자의 갈등이 깊어지는 상황에서 라스타의 임신이 이들의 관계에 어떤 영향을 미칠지 관심이 쏠린다.'재혼 황후'는 황제 소비에슈가 도망 노예 출신 라스타에게 빠져 정부로 들이면서 벌어지는 이야기다. 황후 나비에는 남편에게 이혼을 통보받자 이를 받아들이는 대신 서왕국 왕자 하인리와의 재혼 승인을 요구한다.'재혼 황후'는 디즈니+에서 매주 수요일 2회씩 공개되며, 총 10부작이다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr