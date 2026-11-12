혜리, 통짜 허리 안보이에끔…드레이프로 지운 곡선

가수 겸 배우 혜리가 올블랙 패션으로 시크한 매력을 뽐냈다. 특히 허리 라인을 자연스럽게 가리는 의상으로 체형을 보완해 눈길을 끌었다.혜리는 최근 자신의 SNS에 여러 장의 사진을 게재하며 근황을 전했다.공개된 사진 속 혜리는 몸에 밀착되는 블랙 미니 원피스에 롱부츠를 매치해 세련된 스타일링을 완성했다. 짧은 치마 아래로 드러난 늘씬한 각선미가 시선을 사로잡았다.특히 눈길을 끈 것은 허리 부분의 디자인이다. 평소 일자로 떨어지는 허리 라인을 가진 혜리는 이날 한쪽 팔과 옆구리를 자연스럽게 감싸는 듯한 드레이프 디자인의 원피스를 선택했다. 허리 굴곡이 직접적으로 드러나는 대신 원단의 주름과 비대칭 실루엣이 시선을 분산시키며 한층 날씬한 분위기를 연출했다.여기에 목을 감싸는 하이넥 디자인과 실버 목걸이로 포인트를 더했다. 긴 생머리를 차분하게 늘어뜨린 혜리는 절제된 표정과 포즈로 도회적인 매력을 발산했다.한편 혜리는 배우와 방송인으로 활발한 활동을 이어가고 있다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr