김윤석이 나홍진 감독과의 불화설에 대해 해명했다./사진=텐아시아DB

김윤석이 나홍진 감독과의 불화설에 대해 해명했다./사진제공=tvN

배우 김윤석이 영화 '추격자' 촬영 당시 불거졌던 나홍진 감독과의 불화설과 몸싸움 루머에 대해 해명했다.지난 11일 방송된 tvN 예능 '유 퀴즈 온 더 블럭' 368회에는 데뷔 39년 만에 처음으로 단독 토크 예능에 출연한 김윤석의 이야기가 담겼다.이날 유재석은 오랜 시간 영화계에 떠돌았던 소문을 언급했다. 유재석이 "'추격자'를 40시간 동안 잠을 안 자고 찍어서 나홍진 감독과 한판 싸웠다는 얘기가 있더라"고 묻자 김윤석은 "나홍진 감독은 제가 '얍' 하면 '형 왜 그러세요' 하는 사이다. 굉장히 친하다"고 운을 뗐다. 이어 "루머를 보고 우리끼리는 '참 별 얘기가 다 나온다'며 웃어넘겼다"고 선을 그었다.화제를 모았던 '40시간 연속 촬영'의 전말도 공개했다. 김윤석은 "하정우 씨와 저의 마지막 결투 장면이었다. 싸우는 장면이라 피 분장이 어마어마했다"며 "중간에 끊고 자고 일어나서 다음 날 다시 찍을지, 계속 갈지 선택해야 하는 상황이었다"고 당시를 떠올렸다.이어 "피 분장을 지우고 다음 날 다시 하는 게 더 힘들고, 전날 장면과 연결을 맞추는 것도 보통 일이 아니었다"며 "정우 씨와 제가 제작진에게 '당신들만 괜찮다면 우린 끝까지 찍고 싶다'고 말해 밤샘 강행군을 이어간 것"이라고 설명했다. 이에 유재석은 "왜 이렇게 오랜만에 나오셨냐. 진작 나와서 바로잡으셨어야 했다"고 너스레를 떨었다.하정우가 빗길 골목에서 실제로 미끄러져 넘어진 NG 컷이 영화 본편에 그대로 쓰인 비하인드도 밝혔다. 그는 "쇠로 된 하수도 뚜껑을 밟고 비 때문에 그대로 날아갔다. 초점이 나갔는데도 '이건 써야 한다'고 해서 살린 장면"이라고 설명했다.나 감독과 영화 '추격자'에 이어 '황해'까지 연이어 함께한 김윤석은 "'추격자'에서는 내가 계속 뛰었는데, 나 감독이 '황해' 시나리오를 주며 이번엔 하정우 씨가 계속 뛴다고 하더라. 대본을 보고 하정우 씨 빼고 다 웃었다"며 나 감독과의 끈끈한 신뢰를 보였댜.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr