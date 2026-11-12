환희가 모친과 갈등이 불거진다./사진제공=KBS

환희가 모친과 갈등이 불거진다./사진제공=KBS

가수 환희(44)가 어머니와의 합가 생활 중 갈등을 빚는다. 여오는 14일 방송되는 KBS2 예능 '살림하는 남자들 시즌2'(이하 '살림남')에서는 환희와 어머니의 동거 생활에 예상치 못한 라이벌인 조카가 등장하는 모습이 그려진다.공개된 예고편에서 환희는 거실 한복판에 신발을 어지럽게 늘어놓으며 어머니의 분노를 자극한다. 집 안을 난장판으로 만든 아들의 행동에 화가 난 어머니는 "기가 막히네 진짜"라고 소리질러 환희 사이에 냉랭한 기류가 흐른다.살얼음판 같은 분위기 속에서 환희의 조카가 깜짝 등장해 상황을 반전시킨다. 당황한 표정으로 자신을 바라보는 삼촌 환희에게 조카는 "할머니랑 살러 왔다"고 당당하게 선언한다.어머니와의 합가를 두고 환희에게 강력한 경쟁자가 생기면서 묘한 삼각 구도가 형성된다. 어머니의 사랑을 차지하기 위한 환희와 귀여운 조카의 유쾌한 신경전이 펼쳐지는 가운데, 환희가 조카의 거센 도전을 딛고 안방 자리를 지켜낼 수 있을지 주목된다.환희와 조카의 아슬아슬한 합가 쟁탈전은 이날 오후 10시 40분 방송되는 '살림남'에서 확인할 수 있다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr