이다은, 4년 전에 재혼한 후…“평범한 매일 함께해줘서 고마워”

돌싱글즈2' 출신 이다은이 남편 윤남기와의 달달한 일상을 공개했다.이다은은 11일 자신의 SNS에 "빼빼로데이 기념 부부샷"이라는 글과 함께 여러 장의 사진을 게재했다.공개된 사진 속 이다은과 윤남기는 카페에서 다정하게 얼굴을 맞댄 채 셀카를 찍고 있다. 이다은은 남편의 어깨에 팔을 두르고 입술을 내민 채 애교 넘치는 표정을 지었다. 윤남기 역시 환한 미소로 화답하며 여전한 신혼 같은 분위기를 자아냈다.이다은은 "사실 저희는 생일과 결혼기념일 외에는 특별히 챙기지 않는 아주 심플한 부부입니다"라고 밝혔다.이어 "거창한 이벤트는 없어도 소소한 일상 속에서 서로 웃게 해주고, 함께하는 시간을 가장 소중히 여기는 우리"라며 부부만의 애정 표현 방식을 전했다.또한 "평범한 매일을 함께해 줘서 고마워, 남편!! 우리 내일도 서로 웃겨주고 의지하면서 열심히 살아보자"라며 윤남기를 향한 애정을 드러냈다.특별한 이벤트보다 함께하는 평범한 일상에 의미를 두는 두 사람의 모습이 훈훈함을 자아냈다.한편 이다은과 윤남기는 MBN 예능 '돌싱글즈2'를 통해 인연을 맺어 2022년 재혼했다. 두 사람은 슬하에 딸과 아들을 두고 있다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr