최예나 / 사진=텐아시아 DB

가수 최예나가 일본 가수 오오츠카 아이의 곡 '사쿠란보'를 리메이크해 발표하는 가운데, 리릭비디오와 무드필름을 차례로 공개했다.최예나는 지난 7일 공식 SNS에 신곡 '사쿠란보'의 리릭비디오를 게재했다. 영상은 분홍색을 중심으로 구성됐으며, 도트 그래픽으로 제작한 체리와 하트 등의 이미지가 등장한다. 여기에 곡의 주요 가사 일부를 넣어 새롭게 발표할 음악을 소개했다.영상 마지막에는 최예나를 형상화한 도트 캐릭터도 모습을 드러냈다. 해당 캐릭터는 앞서 공개한 티저 이미지와 다른 디자인으로 제작됐다.지난 11일에는 공식 SNS를 통해 무드필름을 추가로 선보였다. 영상에는 빨간색을 강조한 식당 내부와 여러 소품이 등장한다. 식당의 공간 구성과 소품을 활용해 이번 리메이크곡의 분위기를 표현했다.무드필름 마지막 장면에서는 빨간 구두를 신은 인물의 발이 클로즈업된다. 인물의 전체 모습이나 구체적인 상황은 공개되지 않았다.'사쿠란보(さくらんぼ)'는 일본 가수 오오츠카 아이(大塚愛)가 2003년 발표한 곡이다. 빠른 템포의 멜로디가 특징이다. 발매 이후 오랜 기간 일본 대중음악 팬들에게 알려져 왔다. 최예나는 이번 리메이크를 통해 원곡의 특징을 살리면서 자신의 음악적 스타일을 반영한 버전을 선보일 예정이다.한편, 최예나가 부른 '사쿠란보'는 오는 17일 오후 6시 각종 음원 플랫폼에서 공개된다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr