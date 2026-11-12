세븐틴 / 사진=플레디스 엔터테인먼트(하이브)

세븐틴 / 사진=플레디스 엔터테인먼트(하이브)

그룹 세븐틴(SEVENTEEN)이 새로운 도둑 콘셉트의 자체 콘텐츠를 공개했다. 약 2년 만에 '고잉 세븐틴'에 다시 출연한 정한도 멤버들과 함께 작전에 나섰다.세븐틴은 지난 11일 공식 유튜브 채널에 '고잉 세븐틴(GOING SEVENTEEN)' 166화 '도둑 #1(THIEF #1)'을 공개했다. 이번 영상은 멤버들이 네 팀으로 나뉘어 대도가 보관하고 있는 수석을 훔치는 과정을 담았다. 경비원들의 감시를 피해 수석을 확보한 뒤 현장에서 빠져나오는 것이 목표다.촬영은 서울 마포구 문화비축기지에서 진행됐다. 현장에는 수석 보관 장소인 수장고를 비롯해 CCTV 관제실, 대도의 집무실, 경비 초소 등이 마련됐다. 각 구역에는 경비원이 배치돼 멤버들의 이동을 감시했다.멤버들은 역할을 나누고 이동 경로를 논의하며 작전을 시작했지만, 계획대로 진행되지는 않았다. 도겸과 디노는 초소와 CCTV 관제실을 확보하려다 예상하지 못한 경비원의 움직임에 당황했다. 버논은 다른 멤버들과 동떨어져 혼자 임무를 수행했고, 승관은 순찰 중이던 경비원들과 마주쳐 발각될 위기에 놓였다.정한의 복귀도 눈길을 끌었다. 약 2년 만에 '고잉 세븐틴'에 출연한 정한은 멤버들과 작전을 논의하며 전략을 세우는 역할을 맡았다. 이후 디에잇과 함께 수장고 열쇠를 찾기 위해 대도의 집무실에 들어갔다. 영상 후반부에는 침입 경보가 울리자 두 사람이 경비원을 피해 달아나는 장면이 등장했다. 작전의 결과는 다음 이야기에 대한 궁금증을 남겼다.'고잉 세븐틴'은 세븐틴의 자체 예능 콘텐츠다. 예측하기 어려운 게임 전개와 멤버들의 예능 호흡으로 인기를 얻으며 'K팝계 무한도전'이라는 수식어를 얻었다. 올해도 마피아 게임에 보물찾기 요소를 더한 '돈' Lie'를 비롯해 신체 활동과 심리전을 활용한 여러 특집을 공개했다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr