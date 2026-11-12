신민아가 나의 퀸…‘재혼황후’ 화려한 드레스

배우 김보윤이 신민아와 함께한 다정한 투샷을 공개했다.김보윤은 11일 자신의 인스타그램에 "나의 퀸 나의 나비에 나의 황후폐하"라는 글과 함께 여러 장의 사진을 게재했다. 신민아의 계정을 태그하며 왕관과 하트 이모티콘도 덧붙였다.공개된 사진 속 김보윤은 신민아와 나란히 붉은색 소파에 앉아 포즈를 취하고 있다. 두 사람은 화려한 황실을 연상시키는 공간에서 연한 하늘색 계열의 의상을 맞춰 입고 눈길을 끌었다.특히 신민아는 화려한 비즈 장식이 돋보이는 드레스를 입고 우아한 황후의 자태를 뽐냈다. 긴 흑발을 늘어뜨린 채 손가락으로 브이 포즈를 취하며 사랑스러운 매력까지 더했다. 김보윤 역시 신민아를 손바닥으로 가리키며 장난기 가득한 표정을 지어 훈훈한 분위기를 자아냈다.두 사람의 다정한 모습은 실제 황실에서 함께 시간을 보내는 듯한 분위기를 연출했다. 특히 김보윤이 신민아를 향해 남긴 애정 어린 표현에서 남다른 친분이 느껴진다.한편 신민아는 지난 3일 공개된 디즈니+ 오리지널 시리즈 '재혼 황후'에서 동대제국의 황후 나비에 역을 맡았다. '재혼 황후'는 황제 소비에슈(주지훈 분)에게 이혼을 통보받은 나비에가 서왕국의 왕자 하인리(이종석 분)와 재혼을 요구하면서 벌어지는 로맨스 판타지 드라마다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr