그룹 트와이스 나연 / 사진 제공=JYP엔터테인먼트

그룹 트와이스 나연 / 사진 제공=JYP엔터테인먼트

그룹 트와이스 나연이 새 솔로 앨범 발매를 앞두고 천사 콘셉트의 사진을 공개했다.소속사 JYP엔터테인먼트는 지난 11일 공식 SNS를 통해 나연의 새 싱글 앨범 'NA-sty'(나스티)의 두 번째 콘셉트 포토를 선보였다.공개된 사진에서 나연은 흰색 드레스에 천사 날개를 착용하고 푸른 하늘을 배경으로 포즈를 취했다. 그네에 앉거나 깃털에 둘러싸인 채 눈을 감고 있는 모습도 담겼다. 지난 10일 공개된 첫 번째 콘셉트 포토가 독특한 스타일링을 앞세웠다면, 이번에는 타이틀곡 'BABY ANGEL'(베이비 엔젤)에 맞춰 몽환적인 분위기를 연출했다.'NA-sty'에는 타이틀곡 'BABY ANGEL'을 비롯해 'SHiVER'(쉬버), 'BOY'(보이) 등 총 3곡이 수록된다. 나연은 두 번째 트랙 'SHiVER'의 작사와 작곡에 직접 참여했다.앨범명 'NA-sty'는 나연의 이름과 자신만의 스타일을 뜻하는 표현에 영어 단어 'nasty'를 결합해 만들었다.나연은 2022년 6월 첫 번째 미니앨범 'IM NAYEON'(아이엠 나연)과 타이틀곡 'POP!'으로 솔로 데뷔했다. 이후 2024년 6월 두 번째 미니앨범 'NA'(나)를 발매하고 타이틀곡 'ABCD'를 통해 앞선 활동보다 퍼포먼스에 무게를 둔 모습을 보여줬다.이번 'NA-sty'는 약 2년 5개월 만에 선보이는 솔로 컴백이다. 나연이 앞선 두 앨범과 어떤 차별점을 보여줄지도 관심사다.한편 나연의 새 싱글 앨범 'NA-sty'와 타이틀곡 'BABY ANGEL'은 오는 20일 오후 2시 각종 음원 사이트를 통해 발매된다.윤예진 텐아시아 기자 cristyyoun@tenasia.co.kr