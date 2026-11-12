그룹 제로베이스원 EMP/사진제공 = 웨이크원

그룹 제로베이스원(ZEROBASEONE)의 석매튜와 박건욱이 결성한 유닛 EMP가 첫 디지털 싱글을 발표하고 음악 작업 과정에 대해 이야기했다.EMP(석매튜, 박건욱)는 지난 10일 디지털 싱글 '오프 스크립트(OFF script)'를 발매했다. 이번 싱글은 두 멤버가 직접 작사와 프로듀싱에 참여한 작품으로, 정해진 형식에 얽매이지 않고 음악을 만들겠다는 의지를 담았다.석매튜는 "지금까지 건욱이와 함께 이뤄온 것들이 정말 자랑스럽다"며 "'오프 스크립트'는 앞으로 EMP가 추구해 나갈 음악적 방향성을 보여주는 동시에, 작사와 프로듀싱에 있어 우리 각자의 역량을 담아낸 작품"이라고 설명했다. 박건욱 역시 이번 작업에서 자신들의 생각과 이야기를 음악에 반영하는 데 집중했다고 밝혔다.'오프 스크립트'에는 총 3곡이 수록됐다. 타이틀곡 '런(RUN) (with 다이나믹 듀오)'은 힙합 듀오 다이나믹 듀오와 함께 제작했다. '애프터테이스트(AFTERTASTE) (with JUNNY)'에는 가수 JUNNY가 참여했다. 또 다른 수록곡 '메이드 유 룩(MADE YOU LOOK)'도 두 멤버가 직접 작업한 곡이다.EMP는 앞서 믹스테이프를 발표한 데 이어 이번 싱글을 준비하면서 여러 제작진과 협업했다. 석매튜는 서로 다른 음악적 접근 방식과 아이디어를 접한 경험을 언급했다. 그는 "음악을 바라보는 시야도 한층 더 넓어졌고, 곡을 만들어가는 과정에서도 많은 것을 배울 수 있었다"고 말했다.박건욱도 기존에 익숙하지 않았던 작업 방식과 다양한 음악적 스타일을 받아들이려고 노력했다고 밝혔다. 그는 새로운 시도를 이어가면서 자신이 가진 음악적 틀에서 벗어나려 했던 과정이 기억에 남는다고 설명했다.두 멤버가 공통으로 꼽은 작업은 '메이드 유 룩'이다. 이 곡은 미국 로스앤젤레스(LA)에서 진행한 송캠프를 통해 완성됐다. 석매튜는 당시 함께한 제작진과 의견을 나누면서 곡을 만들었다고 밝혔다. 특히 반주에 휘파람 소리를 넣자고 제안한 순간을 떠올렸다. 해당 소리는 실제 곡의 주요 요소로 활용됐다.박건욱도 LA 송캠프에서 새로운 아이디어를 접한 경험을 강조했다. 그는 낯선 환경에서 여러 제작진과 의견을 주고받으며 한 곡을 완성하는 과정에서 음악적으로 배울 점이 많았다고 전했다.다이나믹 듀오, JUNNY와의 협업도 두 사람에게 새로운 경험이었다. 석매튜는 다이나믹 듀오가 비트를 해석하고 특정 단어를 강조하는 방식을 눈여겨봤다고 밝혔다. 그는 "아주 미묘한 차이지만, 그 차이가 곡의 전달력을 크게 바꿀 수 있다는 점을 깨닫게 된 것 같다"고 말했다. JUNNY에 대해서는 팝적인 보컬 스타일을 구사하면서도 자신만의 음악적 개성을 유지하는 점이 인상적이었다고 평가했다.박건욱은 제로베이스원 멤버가 아닌 다른 가수와 한 곡에서 목소리를 맞춘 경험이 처음에는 낯설었다고 털어놨다. 다만 선배 아티스트들과 녹음하면서 새로운 자극을 받았고, 자신의 음악적 역량을 더욱 발전시키고 싶다는 생각을 하게 됐다고 밝혔다.EMP는 이번 싱글에서 가사와 보컬 표현에도 변화를 줬다. 박건욱은 기존에 시도하지 않았던 보컬 톤을 여러 차례 활용했고, 두 멤버의 생각을 가사에 최대한 반영하려 했다고 설명했다. 그는 리스너들이 가사를 주의 깊게 들으면서 곡에 담긴 감정을 이해해 주길 바란다고 전했다.반면 석매튜는 특정 부분에 집중하기보다 음악 자체를 자유롭게 즐겨 달라고 당부했다. 그는 "특별히 어떤 부분에 집중해서 듣기보다, 스피커나 이어폰의 볼륨을 높이고 음악이 이끄는 대로 자유롭게 즐겨주셨으면 한다"고 말했다.함께 곡을 만들면서 서로에 대해 새롭게 알게 된 점도 있었다. 석매튜는 두 사람이 선호하는 음악적 분위기는 비슷하지만 세부적인 의견에서는 차이가 있다고 설명했다. 그는 이러한 차이 덕분에 선택할 수 있는 방향이 다양해지고, 곡을 만드는 과정도 자유로워졌다고 봤다.박건욱은 석매튜의 강점으로 세밀한 작업 태도를 꼽았다. 그는 "매튜 형의 집요함을 새롭게 발견했다"며 "함께 음악을 만들면서 작은 발음 하나부터 곡의 세세한 부분까지 놓치지 않고 고민하는 모습이 특히 인상 깊었다"고 말했다.끝으로 두 멤버는 앞으로도 EMP의 이름으로 새로운 음악을 들려주고 싶다는 뜻을 전했다. 석매튜는 이번 싱글이 처음부터 끝까지 좋은 음악으로 채워진 작품으로 기억되길 바란다고 밝혔다. 이어 그동안 활동을 응원해 준 제로즈(팬덤명)에게 고마움을 표했다.박건욱 역시 음악적 시도를 지지해 준 팬들에게 감사를 전했다. 그는 앞으로도 다양한 모습을 보여주고 싶다면서 음악을 통해 팬들과 지속적으로 소통하겠다고 덧붙였다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr