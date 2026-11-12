'거장항준' 5회에서는 영화감독 장항준이 배우 이민기, 곽선영, 허성태를 상대로 오디션을 진행한다. / 사진=텐아시아DB
'거장항준' 5회에서는 영화감독 장항준이 배우 이민기, 곽선영, 허성태를 상대로 오디션을 진행한다. / 사진=텐아시아DB
영화감독 장항준이 스페인 여행 중 의식을 잃고 쓰러졌던 일화를 공개한다.

12일 방송되는 SBS 예능 '거장항준' 5회에는 배우 이민기, 곽선영, 허성태가 게스트로 출연한다. 장항준은 영화 '왕과 사는 남자'의 뒤를 이을 차기작으로 초대형 블록버스터 '생(生)쇼크 탈출'을 내세우며 세 사람을 상대로 오디션을 진행한다.

장항준은 과거 스페인에서 겪었던 아찔한 순간을 떠올린다. 여행 도중 갑자기 정신을 잃고 길바닥에 쓰러졌다는 것. 당시 촬영된 사진에는 바닥에 누운 채 웃고 있는 장항준의 모습이 담겨 눈길을 끈다. 그는 "말 많은 사람은 쓰러질 때까지도 말한다"며 자신의 모습을 두고 농담을 건넨다.
'거장항준' 5회에는 ENA 새 월화드라마 '크래시2: 분노의 도로' 주연 배우 이민기, 곽선영, 허성태가 출연한다. / 사진제공=SBS '거장항준'
'거장항준' 5회에는 ENA 새 월화드라마 '크래시2: 분노의 도로' 주연 배우 이민기, 곽선영, 허성태가 출연한다. / 사진제공=SBS '거장항준'
장항준은 의식을 잃었던 당시 특별한 경험을 했다고도 주장한다. 그는 "'왕사남'이 1693만 관객을 동원한다는 신의 계시까지 받았다"고 말해 출연진의 관심을 모은다. 해당 일화는 장항준이 준비한 '생(生)쇼크 탈출'의 오디션으로 이어진다.

이 과정에서 이민기는 데뷔 후 처음으로 여신 연기에 도전한다. 그는 "나의 이름은 이리스. 번호는 1693"이라는 대사를 소화하며 기존과 다른 모습을 선보인다.

'거장항준'은 이날 오후 9시 방송된다.

박주원 텐아시아 기자 pjw00@tenasia.co.kr

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