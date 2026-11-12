'거장항준' 5회에서는 영화감독 장항준이 배우 이민기, 곽선영, 허성태를 상대로 오디션을 진행한다. / 사진=텐아시아DB

'거장항준' 5회에는 ENA 새 월화드라마 '크래시2: 분노의 도로' 주연 배우 이민기, 곽선영, 허성태가 출연한다. / 사진제공=SBS '거장항준'

영화감독 장항준이 스페인 여행 중 의식을 잃고 쓰러졌던 일화를 공개한다.12일 방송되는 SBS 예능 '거장항준' 5회에는 배우 이민기, 곽선영, 허성태가 게스트로 출연한다. 장항준은 영화 '왕과 사는 남자'의 뒤를 이을 차기작으로 초대형 블록버스터 '생(生)쇼크 탈출'을 내세우며 세 사람을 상대로 오디션을 진행한다.장항준은 과거 스페인에서 겪었던 아찔한 순간을 떠올린다. 여행 도중 갑자기 정신을 잃고 길바닥에 쓰러졌다는 것. 당시 촬영된 사진에는 바닥에 누운 채 웃고 있는 장항준의 모습이 담겨 눈길을 끈다. 그는 "말 많은 사람은 쓰러질 때까지도 말한다"며 자신의 모습을 두고 농담을 건넨다.장항준은 의식을 잃었던 당시 특별한 경험을 했다고도 주장한다. 그는 "'왕사남'이 1693만 관객을 동원한다는 신의 계시까지 받았다"고 말해 출연진의 관심을 모은다. 해당 일화는 장항준이 준비한 '생(生)쇼크 탈출'의 오디션으로 이어진다.이 과정에서 이민기는 데뷔 후 처음으로 여신 연기에 도전한다. 그는 "나의 이름은 이리스. 번호는 1693"이라는 대사를 소화하며 기존과 다른 모습을 선보인다.'거장항준'은 이날 오후 9시 방송된다.박주원 텐아시아 기자 pjw00@tenasia.co.kr