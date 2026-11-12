그룹 투어스 / 사진 제공=플레디스 엔터테인먼트

그룹 투어스(TWS)가 신곡 '내 이름을 불러줘'로 라이브와 퍼포먼스를 선보이며 활동을 이어가고 있다.투어스는 최근 유튜브 채널 '잇츠 라이브(it's Live)'에 출연해 싱글 2집 'TO US'(투 어스)의 타이틀곡 '내 이름을 불러줘'를 밴드 라이브로 선보였다. 멤버들은 각자의 음색을 살려 노래를 이어갔으며, 후반부에는 여러 목소리가 겹치는 화음으로 곡의 분위기를 살렸다.'내 이름을 불러줘'는 부드럽고 서정적인 멜로디와 달리 안무의 난도가 높은 곡이다. 손끝을 활용한 세밀한 동작부터 바닥을 짚고 빠르게 회전하는 동작까지 다양한 안무가 이어진다. 여섯 멤버가 대형을 바꾸며 호흡을 맞추는 군무도 주요 볼거리다.음악 방송 외에도 다양한 프로그램에 출연하고 있다. 투어스는 KBS2 '더 시즌즈 - 성시경의 고막남친'에서 성시경과 처음 만났던 당시의 이야기를 전했다. KBS Kpop 웹 예능 '돌박이일'에서는 멤버들이 함께 미션을 수행하며 서로 장난을 주고받는 모습을 보여줬다.투어스는 지난 2일 두 번째 싱글 앨범 'TO US'를 발매했다. 앨범에는 타이틀곡 '내 이름을 불러줘'를 비롯해 'WE UP'(위 업), '헤비(heavy)' 등 총 3곡이 수록됐다.'TO US'는 발매 당일 한터차트 일간 음반 차트 1위에 올랐으며, 11월 2일부터 8일까지 집계된 주간 음반 차트에서도 정상을 차지했다. 타이틀곡 '내 이름을 불러줘' 역시 한국과 일본, 중국의 주요 음원 차트에 이름을 올렸다.윤예진 텐아시아 기자 cristyyoun@tenasia.co.kr